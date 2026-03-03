انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2)-(1) ليفربول.. خسارة رفاق صلاح

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 21:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول ضد نيوكاسل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

نهاية المباراة بخسارة ليفربول

ق 90+4: جوووووووووووووول الثاني لولفرهامبتون

ق 83: جوووووول صلاح والتعادل

ق 79: ريو نجوموها يسدد والقائم يبعد الكرة

ق 78: جوووووول أول عن طريق رودريجو جوميز

ق 51: فرصة خطيرة ضائعة من ليفربول

ق 6: فرصة خطيرة من صلاح

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ولفرهامبتون
