انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2)-(1) ليفربول.. خسارة رفاق صلاح
الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.
نهاية المباراة بخسارة ليفربول
ق 90+4: جوووووووووووووول الثاني لولفرهامبتون
ق 83: جوووووول صلاح والتعادل
ق 79: ريو نجوموها يسدد والقائم يبعد الكرة
ق 78: جوووووول أول عن طريق رودريجو جوميز
ق 51: فرصة خطيرة ضائعة من ليفربول
ق 6: فرصة خطيرة من صلاح
انطلاق المباراة
