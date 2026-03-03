تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون

دفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي أمام ولفرهامبتون.

ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب مولينو.

ويستمر محمد صلاح في قيادة هجوم ليفربول والبدء في تشكيل فريقه الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: جيرمي فيرمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركز

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبريخ

الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، ويأتي ولفرهامبتون في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.