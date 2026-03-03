مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر

أبدى نصير مزراوي مدافع مانشستر يونايتد إعجابه بقدرات مايكل كاريك المدير الفني للفريق والذي تولى المهمة لنهاية الموسم عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم.

وقال مزراوي لمجلة مانشستر يونايتد: "كاريك له تاريخ عريق في النادي ويمكن أن ترى ذلك وتلمسه في أسلوب تدريبه وكلماته التي يوجهها إلينا في اجتماعاته معنا".

وأضاف "أن ترى حقا أنه يعرف النادي جيدا ويشعر بقيمته، لأنه يملك تاريخا عظيما هنا".

وأكمل "كاريك فاز بجوائز كبيرة هنا، لذا فهو يعرف كيف تسوري الأمور في الأوقات الجيدة وفي الأوقات السيئة، ويمكنك أن ترى وتشعر بذلك".

وأتم تصريحاته "أعتقد أننا أظهرنا ذلك أيضا من خلال مباريات الفريق الأخيرة، وهذا ليس صدفة بل هو نتاج مجهود كبير وجودة وفهم المدرب للنادي".

وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

