مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

أبدى نصير مزراوي مدافع مانشستر يونايتد إعجابه بقدرات مايكل كاريك المدير الفني للفريق والذي تولى المهمة لنهاية الموسم عقب إقالة البرتغالي روبن أموريم.

نصير مزراوي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال مزراوي لمجلة مانشستر يونايتد: "كاريك له تاريخ عريق في النادي ويمكن أن ترى ذلك وتلمسه في أسلوب تدريبه وكلماته التي يوجهها إلينا في اجتماعاته معنا".

وأضاف "أن ترى حقا أنه يعرف النادي جيدا ويشعر بقيمته، لأنه يملك تاريخا عظيما هنا".

أخبار متعلقة:
دياز: أشعر أنني أتحسن دائما.. وعلينا التكيف مع الكرات الثابتة أرتيتا يرد على انتقادات الموجهة لفريقه حول الكرات الثابتة

وأكمل "كاريك فاز بجوائز كبيرة هنا، لذا فهو يعرف كيف تسوري الأمور في الأوقات الجيدة وفي الأوقات السيئة، ويمكنك أن ترى وتشعر بذلك".

وأتم تصريحاته "أعتقد أننا أظهرنا ذلك أيضا من خلال مباريات الفريق الأخيرة، وهذا ليس صدفة بل هو نتاج مجهود كبير وجودة وفهم المدرب للنادي".

وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مايكل كاريك نصير مزراوي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون ضد ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون دياز: أشعر أنني أتحسن دائما.. وعلينا التكيف مع الكرات الثابتة أرتيتا يرد على انتقادات الموجهة لفريقه حول الكرات الثابتة كاريك: ما يحدث خلال الركنيات فاق الحد.. وبرونو أظهر شخصية حقيقة مع مانشستر يونايتد مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية مواعيد مباريات الثلاثاء 3 مارس.. برشلونة ضد أتلتيكو في الكأس وليفربول في الدوري
أخر الأخبار
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة 2 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون ضد ليفربول 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر وقطر الودية قد تقام في القاهرة 6 دقيقة | منتخب مصر
شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما 31 دقيقة | أمريكا
تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس 32 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد 48 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524485/مزراوي-كاريك-يعرف-كيف-تسير-الأمور-في-مانشستر