دياز: أشعر أنني أتحسن دائما.. وعلينا التكيف مع الكرات الثابتة

أكد روبن دياز أنه مستمر في التحسن منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، لكنه يظل نفس الشخص الذي يعرفه زملاؤه منذ البداية، مشددًا على أهمية التكيف مع كل موسم وما يحدث خلاله.

وقال دياز: "أشعر أنني أتحسن دائمًا، لكنني ما زلت نفس الشخص منذ أن انضممت إلى النادي، أفعل أفضل ما يمكنني القيام به. التكيف في كل موسم، نعم، حسب ما يحدث، لكن شعور القلب هو نفسه دائمًا".

ويستعد دياز للمرحلة الحاسمة من موسم السيتي، بعد أن تعافى من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لما يقارب الشهر.

وأضاف: "أشعر أن كل شيء كان إيجابيًا جدًا. كلما واجهت خطوة للخلف في الموسم، القطار يستمر في السير، وأنت تنزل عنه ثم تحتاج للركوب مرة أخرى. شعرت أنني قادر على العودة من موقف قوي، وحتى أننا تأهلنا لدوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بدون الملحق كان أمرًا رائعًا".

وتابع: "أتاحت لنا هذه الأسبوعين فرصة جيدة، كنت مستعدًا، ولدي الوقت والمساحة للتدريب والبناء، تقريبًا كأنها فترة ما قبل الموسم مع الفريق. التوقيت كان مثاليًا قدر الإمكان".

وعن الكرات الثابتة في الدوري الإنجليزي، قال دياز: "المباريات دائمًا تتغير، سواء من الكرات الثابتة أو الدفاعية أو الهجومية. عليك التكيف مع كل ما يأتي في طريقك، خاصة في موقعك الذي تريد الفوز فيه، الفوز والفوز فقط. التكيف هو الأهم ولا تحتاج للحديث كثيرًا عن ذلك".

وعن تسجيل الأهداف، أشار دياز إلى أنه يسعى لتحسين أدائه، وهو حاليًا هدف واحد فقط بعيد عن أفضل حصيلة له هذا الموسم (ثلاثة أهداف)، لكنه شدد على أن الفريق يأتي أولًا: "أنا أحب الفوز بالبطولات، وبدون شك، تسجيل الأهداف شيء أهتم به وأريد تحسينه، لكن في المقام الأول أريد فريقي أن يفوز. إذا استطعت الإضافة، جميل، وإذا لم أستطع وما زلنا نفعل ما يجب علينا، فأنا سعيد".