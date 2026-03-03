أرتيتا يرد على انتقادات الموجهة لفريقه حول الكرات الثابتة

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 20:29

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

كشف ميكيل أرتيتا عن موقف كاي هافيرتز ومارتن أوديجارد من المشاركة ضد برايتون.

ويلتقي أرسنال مع برايتون غدًا الأربعاء في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هافيرتز خاض جزءًا من المران، لذلك سننتظر لنرى ما إذا كان بخير، أوديجارد أيضًا سنرى موقفه، لكن وايت لن يكون متاحًا، وباقي الفريق بخير".

أخبار متعلقة:
أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس مؤتمر أرتيتا: التوتر من سباق الدوري؟ اللاعبون يشعرون بالثقة أرتيتا: جيوكيريس لعب أفضل مباراة له معنا أمام توتنام مؤتمر أرتيتا: اعتدنا على تغيير المدربين في توتنام

وعن الكرات الثابتة قال: "قلت إننا نريد تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا نستقبل، هذا هو المسار، وانتقادها جزء من عملنا".

وأكمل: "علينا أن نكون أفضل بكثير في التعامل مع الكرة، ثم قلت أيضًا، التحية لتشيلسي، هم صنعوا أكبر فرصة من عرضية ليست تسديدة ثم تتحول إلى تسديدة".

وتابع: "برايتون فريق جيد، مدربهم جيد ويعرفون ما يريدون فعله ويؤمنون به".

واستمر: "أعتقد أن زوبيميندي يقدم موسمًا رائعًا بالنظر إلى أنه الأول له، لم يسبق له لعب هذا العدد من المباريات في تاريخه، بالإضافة إلى وجود كأس العالم".

وأضاف: "البيانات والتعليم الذي لدينا جيد جدًا، وتأثير كثير من الدول في الدوري، ما نتعلمه من الآخرين، الجميع يطبقه في النظام، وتصبح المباراة أكثر تعقيدًا".

وأتم: "هناك لحظات في طريقتنا حين نستقبل أهدافًا في الوقت المتأخر، وهذا ليس معتادًا بالنسبة لنا، أحيانًا يكون هناك خصم جيد أو يقوم بأشياء لا نتوقعها".

ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون ضد ليفربول تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر دياز: أشعر أنني أتحسن دائما.. وعلينا التكيف مع الكرات الثابتة كاريك: ما يحدث خلال الركنيات فاق الحد.. وبرونو أظهر شخصية حقيقة مع مانشستر يونايتد مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية مواعيد مباريات الثلاثاء 3 مارس.. برشلونة ضد أتلتيكو في الكأس وليفربول في الدوري
أخر الأخبار
نقل مباراة البنك الأهلي ضد بيراميدز إلى استاد القاهرة 3 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون ضد ليفربول 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباراة مصر وقطر الودية قد تقام في القاهرة 6 دقيقة | منتخب مصر
شبكة TyC : اجتماع حاسم بين الاتحادين الأوروبي وأمريكا الجنوبية لمناقشة مصير كأس فيناليسيما 32 دقيقة | أمريكا
تشكيل أتلتيكو مدريد – ألفاريز يقود الهجوم أمام برشلونة في إياب نصف نهائي الكأس 33 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل برشلونة - من أجل الريمونتادا.. بيدري ورافينيا أساسيان أمام أتليتكو مدريد 48 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في 29 صفحة.. الأهلي يعلن تسلمه حيثيات حكم أحقيته في دوري الموسم الماضي 58 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524482/أرتيتا-يرد-على-انتقادات-الموجهة-لفريقه-حول-الكرات-الثابتة