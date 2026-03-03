أرتيتا يرد على انتقادات الموجهة لفريقه حول الكرات الثابتة

كشف ميكيل أرتيتا عن موقف كاي هافيرتز ومارتن أوديجارد من المشاركة ضد برايتون.

ويلتقي أرسنال مع برايتون غدًا الأربعاء في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هافيرتز خاض جزءًا من المران، لذلك سننتظر لنرى ما إذا كان بخير، أوديجارد أيضًا سنرى موقفه، لكن وايت لن يكون متاحًا، وباقي الفريق بخير".

وعن الكرات الثابتة قال: "قلت إننا نريد تسجيل المزيد من الأهداف، لكننا نستقبل، هذا هو المسار، وانتقادها جزء من عملنا".

وأكمل: "علينا أن نكون أفضل بكثير في التعامل مع الكرة، ثم قلت أيضًا، التحية لتشيلسي، هم صنعوا أكبر فرصة من عرضية ليست تسديدة ثم تتحول إلى تسديدة".

وتابع: "برايتون فريق جيد، مدربهم جيد ويعرفون ما يريدون فعله ويؤمنون به".

واستمر: "أعتقد أن زوبيميندي يقدم موسمًا رائعًا بالنظر إلى أنه الأول له، لم يسبق له لعب هذا العدد من المباريات في تاريخه، بالإضافة إلى وجود كأس العالم".

وأضاف: "البيانات والتعليم الذي لدينا جيد جدًا، وتأثير كثير من الدول في الدوري، ما نتعلمه من الآخرين، الجميع يطبقه في النظام، وتصبح المباراة أكثر تعقيدًا".

وأتم: "هناك لحظات في طريقتنا حين نستقبل أهدافًا في الوقت المتأخر، وهذا ليس معتادًا بالنسبة لنا، أحيانًا يكون هناك خصم جيد أو يقوم بأشياء لا نتوقعها".

ويحتل أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.