كاريك: ما يحدث خلال الركنيات فاق الحد.. وبرونو أظهر شخصية حقيقة مع مانشستر يونايتد

يرى مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لا يزال يملك القدرة على التحسن أكثر.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل غدا الأربعاء في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كاريك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يزال أمامنا بعض الوقت على المباراة، ولكن سنرى كيف يشعر كل من لوك شو وهاري ماجواري، لم يشعران أنهما بخير، ليسا مصابين ولكن لم يشعران بخير".

وواصل "كرة القدم لعبة صعبة الحصول على النتائج فيها، أتعلم دائما كلما يمر الوقت وأفعل الأشياء بشكل مختلف، هناك الكثير من العوامل المحيطة، واللاعبين لهم تأثير كبير، الأمر يتعلق بأن تعيش اللحظة وتبقى متزنا دون أن تنجرف وراء الحماس الزائد، نحن نتطعش للمزيد ونرغب في الاحفاظ على الاستمرارية".

وعن الشد والجذب خلال الركنيات في الدوري الإنجليزي قال: "أعتقد أن الأمر تجاوز الحد، لم يمض وقت طويل منذ قيل لنا إنه لا يمكنك لمس أي شخص داخل منطقة الجزاء، وقيل لنا إنه سيتم التشدد في ذلك لكنه عاد تدريجيات، نجاح الركنيات والقدرة على تكديس اللاعبين بالقرب من بعضهم جعل المزيد من الفرق تعتمد هذا الأسلوب، من المفهوم لماذا تلجأ فرق كثيرة إليه وتحاول تطبيقه، لكن كلعبه لا يبود أننا وجدنا التوازن الصحيح بعد، لا أعرف ما الحل، والأمر ليس بيدي وعلينا أن نتعاكل معه كما هو".

وتابع "نسعى للفوز بالمباريات، كل مباراة قابلة للفوز، لقد منحنا أنفسنا فرصة لتحقيق ذلك، عندما تكون داخل المنافسة يجب أن يكون اللاعبون في حالة ذهنية جيدة، لا زلنا نعتقد أننا نستطيع تقديم أداء أفضل، الفوز بالمباريات شعور رائع".

وشدد "ليس هناك الكثير مما يمكنني إضافته عن برونو فيرنانديز، لقد كان هنا لفترة طويلة وحقق النجاح بطرق مختلفة، وأظهر حقيقة شخصيته وما يمثله، هذا يختصره كشخصية، أما عن مكانته في تاريخ النادي فليس من اختصاصي الخوض في ذلك، هذا أمر غير صلة بالنسبة لي".

وأتم "أكن الكثير من الاحترام لإيدي هاو وطاقمه، أعلم بعض منهم بشكل جيد، ومن هنا أضع نظري بشكل كبير عليهم، الشعور الذي يخلقه داخل الفريق رائع، هو مدرب رائع وسيواصل النجاح".

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.