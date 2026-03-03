مؤتمر جوارديولا: لا يمكننا التفريط في أي نقاط الآن.. وهذا موقف هالاند أمام نوتنجهام

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف لاعبيه إرلينج هالاند ونيكو أورايلي من المشاركة أمام نوتنجهام فورست يوم الأربعاء.

ويحل نوتنجهام فورست ضيفا على سيتي ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "هالاند يشعر بتحسن كبير، لكننا لم نتدرب يوم الاثنين، ولدينا حصة تدريبية يوم الثلاثاء. سنحسم اليوم قرار مشاركته أمام نوتنجهام فورست".

وأضاف "سنحسم كذلك أمر مشاركة نيكو أورايلي في اللقاء بعد تدريب الثلاثاء".

وغاب هالاند عن لقاء ليدز يونايتد يوم السبت بسبب الإصابة، بينما شارك أورايلي في اللقاء.

وتابع المدرب الإسباني "نحن في أهم مرحلة من الموسم. آخر 10 مباريات، والآن الأمور بدأت تصبح حاسمة".

وأردف "لدينا مباراتان في الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي. نحن متأخرون بخمس نقاط عن أرسنال، لذا لا يمكننا التفريط في أي نقاط".

ولعب أرسنال 29 مباراة مقابل 28 مباراة لمانشستر سيتي.

وواصل جوارديولا "الاحتكاكات الكثيرة خلال الركلات الثابتة والركنيات في الدوري الإنجليزي؟ لدي رأي محدد حول هذا الموضوع، وسأحتفظ به لنفسي".

واستمر "الركلات الثابتة في الدوري الإنجليزي مهمة للغاية، يمكنك أن تشتكي من صعوبتها أو تتكيف، وهذا جزء من اللعبة".

واستطرد "كرة القدم لم تلعب بطريقة واحدة منذ بدايتها، كرة القدم في إنجلترا مختلفة عن إسبانيا وإيطاليا، لذلك دوري الأبطال بطولة رائعة".

وأتم "مدربو الدوري الإنجليزي يلعبون بطرق مختلفة، سيكون من الممل أن يلعب الجميع بنفس الطريقة، لذلك يجب أن أتأقلم، ولكن السؤال هو، ما مدى سرعتك على التأقلم؟".