فوت ميركاتو: الركراكي يستعد لفسخ تعاقده مع المنتخب المغربي.. ووهبي يخلفه

ذكر موقع فوت ميركاتو أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب عاد إلى البلاد من أجل فسخ تعاقده مع المنتخب المغربي.

وأثير الجدل حول مستقبل الركراكي مع منتخب المغرب في الفترة الأخيرة، منذ فشله في قيادة المغرب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها البلاد مؤخرا.

وأوضح التقرير أنه لم يتبقَّ الآن سوى استكمال الإجراءات الإدارية النهائية من طرف الاتحاد المغربي لكرة القدم لإضفاء الطابع الرسمي على رحيل الركراكي.

وأضاف التقرير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يدرس إمكانية ضم البرتغالي جواو ساكرامنتو إلى الجهاز الفني الجديد لمنتخب المغرب بقيادة محمد وهبي.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين المدرب البرتغالي والاتحاد المغربي قد بدأت بالفعل.

ساكرامنتو عمل كمساعد مدرب في أندية ليل وتوتنام وروما وباريس سان جيرمان والدحيل، مع جوزيه مورينيو وكريستوف جالتييه، قبل أن يتولى تدريب لاسك النمساوي ويتركه في 2025.

قبل أيام، نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة وليد الركراكي منتخب منتخب المغرب للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم يوم الخميس على النحو التالي:

ينفي الاتحاد المغربي لكرة القدم الأخبار التي يتم تداولها بشأن تعيين مدرب جديد للمنتخب المغربي

ويؤكد أنه سيبلغ الرأي العام - كما قام به سابقا - بكل المستجدات المرتبطة بالمنتخب المغربي في وقتها المناسب

قبل ذلك ساعات، ذكر موقع فوت ميركاتو أن الاتحاد المغربي استقر على تعيين محمد وهبي كمدير فني للمنتخب بدلا من وليد الركراكي.

يذكر أن محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في 2025.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن الركراكي بات قريبا من الرحيل عن منتخب المغرب رغم نفي الاتحاد الأمر ذاته في وقت سابق.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد أمام السنغال.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.