تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الثنائي الإسباني برشلونة وريال مدريد يضعان لاعب الوسط الإنجليزي الشاب آدم وارتون، نجم كريستال بالاس، ضمن حساباتهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "سبورت" عن وسائل إعلام إنجليزية، فإن الناديين معجبان بأسلوب لعب صاحب الـ22 عامًا وجودته الفنية، ويدرس كل منهما إمكانية التحرك لضمه خلال الميركاتو.

من جانب برشلونة، تبدو الصفقة معقدة في ظل وفرة الخيارات في خط الوسط، حيث يمتلك الفريق أسماء بارزة مثل بيدري وفرينكي دي يونج وجافي، إلى جانب مارك برنال ومارك كاسادو، كما شغل داني أولمو وإريك جارسيا أدوارًا في الوسط عند الحاجة.

إضافة إلى ذلك، فإن الأولوية داخل النادي الكتالوني تتركز على التعاقد مع مهاجم صريح وقلب دفاع، ما يجعل فكرة إنفاق مبلغ ضخم على لاعب وسط أقل ترجيحًا.

أما ريال مدريد، فرغم امتلاكه عدة عناصر في وسط الملعب، فإنه لا يزال يبحث عن تدعيمات بعد الفراغ الذي تركه رحيل توني كروس ولوكا مودريتش، ما قد يجعله أكثر انفتاحًا على دخول سباق التعاقد مع وارتون.

الاهتمام لا يقتصر على العملاقين الإسبانيين، إذ تشير التقارير إلى وجود رغبة من أندية إنجليزية كبرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع قيمة الصفقة بشكل كبير في حال اندلاع مزايدة صيفية.

ورغم ارتباط اسم وارتون ببرشلونة، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن النادي الكتالوني غير متحمس لدفع مبلغ كبير في لاعب وسط جديد، مع احتمال أن تكون تلك الأنباء جزءًا من تحركات وكلاء اللاعب لزيادة قيمته السوقية قبل فتح باب المفاوضات رسميًا.

