تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال
الإثنين، 02 مارس 2026 - 23:29
كتب : FilGoal
كشف موقع "البطولة" المغربي عن إقالة رئيس الهيئة القضائية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأوضح الموقع أن الكونغولي فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي، قرر إقالة الجيبوتي ياسين عثمان الذي كان يشغل منصب رئيس الهيئات القضائية منذ 6 أعوام.
وذلك بسبب الجدل الذي صاحب قرارات كاف في أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب بين المنتخب المغربي والسنغال.
كما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي اختيار التوجولي سيدريك إجاي الذي يشغل حاليا منصب مدير الشؤون القانونية لشغل المنصب الشاغر بشكل مؤقت.
مع احتمال استمراره في منصب رئيس الهيئات القضائية في كاف.
وبسبب هذا التغيير تأخر إصدار القرارات الخاصة بأحداث مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا.
