تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق

يعيش توتنام هوتسبير موسمًا كارثيًا يهدد بالتحول إلى أزمة تاريخية، بعدما اقترب الفريق بشكل خطير من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار النتائج السلبية وتراجع الثقة في توقيت حاسم من الموسم.

الفريق لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات بالدوري منذ أواخر ديسمبر، ويبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط قبل 10 جولات من النهاية، في أسوأ سلسلة نتائج له منذ أكثر من ثلاثة عقود. ومع تصاعد الضغوط أسبوعًا بعد الآخر، لم يعد الهبوط مجرد احتمال بعيد، بل أصبح تهديدًا حقيقيًا.

وفي حال حدوث السيناريو الأسوأ، فإن أندية أوروبا الكبرى تستعد للتحرك لضم أبرز مواهب "السبيرز"، وعلى رأسها الشاب آرتشي جراي، الذي انضم إلى توتنام في يوليو 2024 قادمًا من ليدز يونايتد مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ويوصف بأنه "موهبة جيل".

وبحسب تقارير كشفها موقع "سبورتس مول"، يحظى جراي باهتمام كبير من عمالقة ألمانيا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، حيث يراقبان وضعه عن كثب نظرًا لإمكاناته الهائلة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز، سواء في الوسط أو الدفاع أو كظهير أيمن.

كما يضع ريال مدريد اللاعب ضمن قائمة المتابعة، في إطار استراتيجيته المعتادة للتعاقد مع أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

ويمتد عقد جراي مع توتنام حتى عام 2030، ما يمنح النادي بعض الحماية التعاقدية، لكن الهبوط المحتمل إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” سيزيد الضغوط ويشعل سباقًا أوروبيًا لضمه.

ولا يُتوقع أن يكون جراي الاسم الوحيد المعرض للرحيل في حال الهبوط، إذ ارتبط اسما كريستيان روميرو وميكي فان دي فين بإمكانية المغادرة حتى قبل تفاقم الوضع الحالي.

توتنام أمام منعطف خطير؛ فإما إنقاذ موسمه وضمان البقاء في البريميرليج، أو فتح الباب أمام موجة رحيل قد تعصف بأبرز نجومه ومواهبه الشابة.

