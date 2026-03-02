كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله

الإثنين، 02 مارس 2026 - 22:57

كتب : ذكاء اصطناعي

برونو جيماريش - البرازيل

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي كاسيميرو أوصى إدارة مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مواطنه برونو جيمارايش لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، ليكون خليفته في "أولد ترافورد" خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن يرحل كاسيميرو عن مانشستر يونايتد بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الجاري، فيما يُتوقع أيضًا مغادرة مانويل أوجارتي، ما يدفع النادي للتحرك لضم لاعبي وسط جديدين.

وارتبط اسم النادي بعدد من الخيارات مثل إليوت أندرسون، كارلوس باليبا وآدم وارتون، لكن اسم جيمارايش برز بقوة في الأيام الأخيرة.

وبحسب صحيفة "آس"، أجرى مانشستر يونايتد اتصالات غير رسمية مع ممثلي جيمارايش لاستكشاف إمكانية ضمه، كما تمت مناقشة اسم زميله في نيوكاسل ساندرو تونالي كخيار محتمل أيضًا.

كذلك يظهر جواو جوميز لاعب وولفرهامبتون وأنجيلو شتيلر لاعب شتوتجارت ضمن قائمة المرشحين.

جيمارايش يقدم موسمًا مميزًا بقميص نيوكاسل، حيث سجل 9 أهداف وصنع 7 في 35 مباراة خلال موسم 2025-2026، فيما بلغ إجمالي مساهماته 31 هدفًا و31 تمريرة حاسمة في 189 مباراة منذ انضمامه من ليون في يناير 2022.

ورغم أن إقناع نيوكاسل بالتخلي عن أحد أبرز نجومه لن يكون سهلًا، فإن الأمر قد يصبح ممكنًا حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مقابل نجاح يونايتد في حجز مقعد بالبطولة القارية.

التحرك لضم جيمارايش سيمثل رسالة قوية من مانشستر يونايتد بشأن مشروعه الجديد، خاصة في ظل الاستقرار الفني الذي بدأ يظهر تحت قيادة مايكل كاريك، مع سعي النادي لإعادة بناء خط الوسط بعناصر تجمع بين الجودة والخبرة.

برونو جيماريش مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي نيوكاسل
