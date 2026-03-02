أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا

الإثنين، 02 مارس 2026 - 22:52

كتب : ذكاء اصطناعي

أستون فيلا

يملك أستون فيلا فرصة تاريخية عندما يستضيف تشيلسي مساء الأربعاء في مواجهة قد تكون حاسمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فيلا اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن تشيلسي، رغم خسارته الأخيرة أمام ولفرهامبتون بهدفين دون رد، بينما سقط "البلوز" 2-1 أمام أرسنال في الجولة الماضية.

لكن رغم التعثر، يقف فريق المدرب أوناي إيمري على أعتاب إنهاء انتظار دام 42 عامًا أمام تشيلسي. فبعد فوزه 2-1 في لقاء الدور الأول يوم 27 ديسمبر، أصبح بإمكان فيلا تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري على الفريق اللندني لأول مرة منذ سلسلة امتدت إلى أربع مباريات وانتهت عام 1984.

ليس هذا فقط، بل يسعى فيلا لتحقيق أول فوز ذهابا وإيابا له على تشيلسي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز لم يسبق له تحقيقه. ورغم أن تشيلسي لم يفز في آخر زيارتين لملعب "فيلا بارك"، فإنه لم يخسر مباراتين متتاليتين هناك في الدوري منذ الفترة بين 2002 و2004.

أرقام أخرى لا تصب في صالح تشيلسي، إذ خسر ثماني مباريات من آخر عشر خاضها في منتصف الأسبوع بالدوري، ما يمنح أصحاب الأرض دفعة معنوية إضافية قبل المواجهة.

الأنظار ستتجه أيضًا إلى تامي أبراهام، الذي يواجه ناديه السابق للمرة الأولى منذ رحيله بشكل دائم قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف.

خريج أكاديمية تشيلسي سجل بقميص “البلوز” 30 هدفًا وصنع 12 في 82 مباراة، قبل انتقاله إلى روما. هذا الموسم، سجل هدفين بقميص فيلا في 209 دقائق لعبها على أرضه، أمام نيوكاسل وليدز، وسيأمل في إضافة هدف جديد قد يكون مؤثرًا أمام فريقه السابق.

مواجهة تحمل طابعًا خاصًا، وفرصة تاريخية لفيلا لكسر عقدة طويلة، بينما يسعى تشيلسي لتفادي رقم سلبي جديد في سباق المربع الذهبي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
