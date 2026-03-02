دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد

الإثنين، 02 مارس 2026 - 22:46

كتب : ذكاء اصطناعي

ديوجو دالوت - هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

دعم البرتغالي ديوجو دالوت زميله هاري ماجواير للحصول على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، في ظل المستويات القوية التي يقدمها المدافع الإنجليزي تحت قيادة المدرب مايكل كاريك.

هاري ماجواير

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وينتهي عقد ماجواير مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح باب التكهنات حول مستقبله في “أولد ترافورد”، خاصة مع تقدمه في العمر وبلوغه 32 عامًا. لكن أداءه اللافت مؤخرًا أعاد طرح فكرة استمراره بقوة.

كاريك ألمح في وقت سابق إلى رغبته في بقاء اللاعب، قائلًا: "داخل الفريق تحتاج إلى توازن. تريد حماس الشباب وتطويرهم، لكنك أيضًا تحتاج لاعبين في قمة نضجهم وخبرتهم. من الصعب وضع قيمة للخبرة التي يملكها هاري. مر بالكثير من التجارب هنا، وشخصيته مميزة".

أخبار متعلقة:
قبل مواجهة كومو أمام إنتر.. تقرير: فابريجاس يجتمع مع الجهاز الفني لبودو جليمت استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا

وأضاف: "نعرف قدراته جيدًا وما يستطيع تقديمه. كان رائعًا في المباراة الماضية، وخبرته وصفاته القيادية تساعد الفريق كثيرًا. هو مستعد دائمًا لتحمل المسؤولية، وكان عنصرًا مهمًا لنا".

من جانبه، قال دالوت: "أعتقد أنه أظهر طوال مسيرته مدى قوته ذهنيًا وبدنيًا. عندما يكون في حالة جيدة ويحصل على سلسلة مباريات متتالية، فهو أحد أفضل المدافعين في الدوري. إذا استمر في تقديم هذا المستوى وساعد الفريق، فلن تكون هناك مشكلة في استمراره. القرار في النهاية ليس بيدي، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا ونحن سعداء به".

وتشير التقارير إلى أن أي عقد جديد محتمل سيكون بشروط مالية أقل من عقده الحالي، وهو ما يُعتقد أن ماجواير منفتح عليه.

ومع حاجة يونايتد لشخصيات قيادية داخل غرفة الملابس، يبدو أن بقاء المدافع الإنجليزي هو السيناريو الأقرب، على أن يُحسم الملف قبل نهاية الموسم.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي هاري ماجواير
نرشح لكم
حساب الدوري الإنجليزي يتخذ موقفا حاسما بعد سخريته من فيكاريو تقرير: نجوم توتنام مطلوبين في كبار أندية أوروبا إذا هبط الفريق كاسيميرو ينصح مانشستر بضم خليفته قبل رحيله أرقام سلبية بالجملة تنتظر تشيلسي قبل مواجهة أستون فيلا سكاي: الدوري الإنجليزي لن يطبق قانون تدخل حكم الفيديو لاحتساب الركنيات جيهي ينافس دوناروما وأورايلي على جائزة لاعب الشهر في سيتي أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي كالافيوري: لم أكن سعيدا بعد رحيلي عن روما.. ومورينيو أوقف انطلاقتي
أخر الأخبار
هشام نصر: ما يفعله الزمالك عكس المنطق.. ويجب تقليل عدد الأجانب 10 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 18 عاما.. خيتافي يفوز على ريال مدريد ويصعب موقفه في الدوري 24 دقيقة | الدوري الإسباني
كونسيساو: هذا ما أحتاجه لتطوير مستواي.. وكنا نستحق الفوز على روما 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مجلس إدارة الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي 58 دقيقة | الدوري المصري
8 مباريات بلا فوز.. الاتحاد السكندري يتغلب على غزل المحلة ساعة | الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية يشعل صراع الهبوط بالفوز على فاركو.. ويُصعب موقف الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
من أجل الريمونتادا.. برشلونة يعلن عودة روابط المشجعين لمواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524437/دالوت-يجب-أن-يحصل-ماجواير-على-عقد-جديد-مع-مانشستر-يونايتد