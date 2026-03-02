دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد

دعم البرتغالي ديوجو دالوت زميله هاري ماجواير للحصول على عقد جديد مع مانشستر يونايتد، في ظل المستويات القوية التي يقدمها المدافع الإنجليزي تحت قيادة المدرب مايكل كاريك.

وينتهي عقد ماجواير مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري، ما يفتح باب التكهنات حول مستقبله في “أولد ترافورد”، خاصة مع تقدمه في العمر وبلوغه 32 عامًا. لكن أداءه اللافت مؤخرًا أعاد طرح فكرة استمراره بقوة.

كاريك ألمح في وقت سابق إلى رغبته في بقاء اللاعب، قائلًا: "داخل الفريق تحتاج إلى توازن. تريد حماس الشباب وتطويرهم، لكنك أيضًا تحتاج لاعبين في قمة نضجهم وخبرتهم. من الصعب وضع قيمة للخبرة التي يملكها هاري. مر بالكثير من التجارب هنا، وشخصيته مميزة".

وأضاف: "نعرف قدراته جيدًا وما يستطيع تقديمه. كان رائعًا في المباراة الماضية، وخبرته وصفاته القيادية تساعد الفريق كثيرًا. هو مستعد دائمًا لتحمل المسؤولية، وكان عنصرًا مهمًا لنا".

من جانبه، قال دالوت: "أعتقد أنه أظهر طوال مسيرته مدى قوته ذهنيًا وبدنيًا. عندما يكون في حالة جيدة ويحصل على سلسلة مباريات متتالية، فهو أحد أفضل المدافعين في الدوري. إذا استمر في تقديم هذا المستوى وساعد الفريق، فلن تكون هناك مشكلة في استمراره. القرار في النهاية ليس بيدي، لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا ونحن سعداء به".

وتشير التقارير إلى أن أي عقد جديد محتمل سيكون بشروط مالية أقل من عقده الحالي، وهو ما يُعتقد أن ماجواير منفتح عليه.

ومع حاجة يونايتد لشخصيات قيادية داخل غرفة الملابس، يبدو أن بقاء المدافع الإنجليزي هو السيناريو الأقرب، على أن يُحسم الملف قبل نهاية الموسم.

