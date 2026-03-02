استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا

الإثنين، 02 مارس 2026 - 22:24

كتب : FilGoal

عادل بولبينة - منتخب الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مواجهة منتخب هولندا وديا استعدادا لكأس العالم.

ويلعب منتخب الجزائر مباراة ودية ضد هولندا يوم 3 يونيو المقبل وتقام في مدينة روتردام.

ويأتي ذلك استعدادا لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والنمسا والأردن.

أما منتخب هولندا يقع في المجموعة السادسة بجانب تونس واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا.

وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتُلعب البطولة في 16 مدينة في قارة أمريكا الشمالية.

