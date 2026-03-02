استعدادا لكأس العالم.. منتخب الجزائر يواجه هولندا وديا
الإثنين، 02 مارس 2026 - 22:24
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم مواجهة منتخب هولندا وديا استعدادا لكأس العالم.
ويلعب منتخب الجزائر مباراة ودية ضد هولندا يوم 3 يونيو المقبل وتقام في مدينة روتردام.
ويأتي ذلك استعدادا لكأس العالم 2026 في أمريكا.
ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والنمسا والأردن.
أما منتخب هولندا يقع في المجموعة السادسة بجانب تونس واليابان والمتأهل من الملحق الأوروبي الذي يضم أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا.
وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو.
وتُلعب البطولة في 16 مدينة في قارة أمريكا الشمالية.
نرشح لكم
تقرير مغربي: إقالة رئيس الهيئة القضائية في كاف بسبب نهائي المغرب والسنغال الدوري المغربي - بهدف قاتل لـ زياش.. الوداد يحقق انتصاره الخامس على التوالي ويهزم بركان منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية "بعد استقبال الطلبات".. أمير عبده مديرا فنيا لمنتخب بوركينا فاسو حكم إيفواري يقود مباراة أوتوهو ضد الزمالك الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي