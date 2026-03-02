سكاي: الدوري الإنجليزي لن يطبق قانون تدخل حكم الفيديو لاحتساب الركنيات

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه من المرجح ألا تطبق رابطة الدوري الإنجليزي التعديل القانوني الجديد الخاص باحتساب الركنيات.

اعتمد المجلس الدولي لكرة القدم IFAB مجموعة من الإجراءات خلال اجتماعه السنوي الـ140 في ويلز، بهدف تعزيز سرعة سير المباريات وتقليل إضاعة الوقت من قبل اللاعبين.

وأوضح التقرير أن رابطة الدوري الإنجليزي لن تطبق التعديل الجديد الذي يسمح لتقنية الفيديو المساعد بتحديد ما إذا كان يجب احتساب ركنية أم لا.

وأضاف التقرير أن نسبة تطبيق هذا التعديل في الدوري الإنجليزي ضئيلة للغاية.

وتمتد التعديلات الجديدة لتطبيقها في كأس العالم 2026 وباقي المسابقات.

وجاءت التعديلات كالآتي:

رميات التماس وركلات المرمى

بعد التغيير العام الماضي لمنع حراس المرمى من الاحتفاظ بالكرة، وافق المجلس الدولي على توسيع نطاق مبدأ العد التنازلي ليشمل رميات التماس وركلات المرمى

إذا رأى الحكم أن رمية التماس أو ركلة المرمى تستغرق وقتا أطول من اللازم أو متأخرة عمدا، يتم بدء عد تنازلي مرئي لمدة 5 ثوان، وإذا لم يتم لعب الكرة تمنح رمية تماس للفريق المنافسة أو ركلة ركنية في حالة تأخر ركلة المرمى

التبديلات

يجب على اللاعبين المستبدلين مغادرة الملعب خلال 10 ثوان من ظهور الرقم على لوحة التبديلات، وإذا لم يغادر اللاعب في تلك الفترة لن يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة واحدة من استئناف اللعب

العلاج

اللاعب الذي يحتاج تقييم طبي داخل الملعب بداعي الإصابة أو تسببت إصابته في إيقاف اللعب، يُطلب منه مغادرة الملعب والبقاء خارجه لمدة دقيقة بعد استئناف اللعب.

تطوير بروتوكول حكم الفيديو المساعد VAR

وافق الملجس على ثلاثة تعديلات يسمح لحكم الفيديو المساعد التدخل فيهما مثل البطاقة الحمراء الناتجة عن بطاقة صفراء ثانية خاطئة بشكل واضح، والخطأ في تحديد هوية اللاعب عندما يعاقب الحكم الفريق الخطأ على مخالفة ينتج عنها بطاقة حمراء، والركلة الركنية المحتسبة بشكل خاطيء

وأعلن المجلس أن قوانين اللعبة لموسم 2026/27 ستشهد تغييرات منها زيادة عدد التبديلات في المباريات الدولية الودية إلى ثمانية مع إمكانية الاتفاق على 11، والسماح بالعناصر غير الخطرة إذا كانت مغطاة بشكل آمن، واستخدام كاميرات جسم الحكم كخيار تنظيمي، بالإضافة لتوضيح بعض الحالات في بداية اللعب، ركلات الجزاء، وتطبيق ميزة اللعب المستمر عند منع فرصة تسجيل هدف واضحة.

وتواصل IFAB التجارب على حالات التأخير التكتيكي من حراس المرمى وتطوير تقنية التسلل شبه الآلية (SAOT) ونظام دعم الفيديو لكرة القدم (FVS)، فيما يجري استشارات لتطوير حلول ضد مغادرة اللاعبين للملعب احتجاجاً أو تغطية أفواههم أثناء المواجهات.

وتواجد في الاجتماع ممثلون عن فيفا، الاتحاد الإنجليزي، الاتحاد الأسكتلندي، اتحاد ويلز، الاتحاد الأيرلندي، وإدارة IFAB، ليؤكدوا على سعي المجلس للحفاظ على كرة قدم سريعة وعادلة وديناميكية.

