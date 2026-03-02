جيهي ينافس دوناروما وأورايلي على جائزة لاعب الشهر في سيتي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

مارك جيهي مدافع مانشستر سيتي

يتنافس الثلاثي مارك جيهي وجينالويجي دوناروما ونيكو أورايلي على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر فبراير.

وقاد الثلاثي فريق بيب جوارديولا للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في جميع المباريات الـ7 التي لعبها في فبراير.

سيعلن النادي السماوي عن الفائز الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة رودريجو وهاوسن أمام خيتافي.. واستبعاد كامافينجا ومبابي ماركا: مبابي سافر إلى فرنسا للعلاج بسبب عدم رضاه عن خدمات ريال مدريد الطبية أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي "صمد طويلا".. بايرن ميونيخ على أعتاب كسر رقمه التاريخي

ماذا قدم الثلاثي خلال شهر سبتمبر؟

مارك جيهي

المدافع القادم من كريستال بالاس قدم أداءً رائعًا منذ انضمامه إلى سيتي في أواخر يناير.

في فبراير كان جيهي في أفضل حالاته، وساهم بشكل كبير في الانتصارات المهمة ضد ليفربول وليدز، كما سجل أول أهدافه مع النادي في الفوز 2-0 على سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جيانلويجي دوناروما

حارس المرمى الإيطالي الذي أظهر قوته وثباته في الدفاع طوال الشهر، وساهم بتصديات حاسمة في مباريات صعبة مثل الفوز 2-1 على ليفربول و2-1 على نيوكاسل، وأبقى شباكه نظيفة في الفوز 1-0 على ليدز على ملعب إيلاند رود.

نيكو أوريلي

خريج أكاديمية سيتي البالغ من العمر 20 عامًا سجل هدفين حاسمين ضد نيوكاسل في الدوري.

كما ساهم في الفوز 3-0 على فولام وقدم أداءً رائعًا أمام ليفربول في المباراة التي انتهت 2-1.

مارك جيهي جيانلويجي دوناروما مانشستر سيتي نيكو أورايلي
نرشح لكم
سكاي: الدوري الإنجليزي لن يطبق قانون تدخل حكم الفيديو لاحتساب الركنيات أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي كالافيوري: لم أكن سعيدا بعد رحيلي عن روما.. ومورينيو أوقف انطلاقتي مؤتمر سلوت: الدوري الإنجليزي لم يعد ممتعا.. وبرشلونة قبل 10 سنوات امتلك الكرة الحقيقية مدرب توتنام: نحن في وضع مذهل.. نفتقر للدفاع والوسط والهجوم عامان ونصف دون غياب.. فان دايك يقترب من إنجاز تاريخي جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد – تياجو أساسي لأول مرة.. ورودريجو بديل أمام خيتافي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد أنباء الساعات الأخيرة.. ريال مدريد يوضح ما حدث مع مبابي بباريس وتفاصيل الإصابة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
الشرق الأوسط: الأندية السعودية تريد مواجهة واحدة في ثمن نهائي المسابقات الآسيوية بدلا من 2 24 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: الدوري الإنجليزي لن يطبق قانون تدخل حكم الفيديو لاحتساب الركنيات 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: خمس مدن مرشحة لاستضافة مباراة كأس فيناليسيما بدلا من لوسيل 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
 الفرنسية: مبابي يخضع للعلاج في باريس.. ولا مؤشرات لعملية جراحية 59 دقيقة | الدوري الإسباني
السيلية القطري يعلن ضم مايكل أنطونيو ساعة | ميركاتو
الكشف عن ملعب افتتاح ونهائي كأس آسيا 2027 بالسعودية ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524416/جيهي-ينافس-دوناروما-وأورايلي-على-جائزة-لاعب-الشهر-في-سيتي