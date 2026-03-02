جيهي ينافس دوناروما وأورايلي على جائزة لاعب الشهر في سيتي

يتنافس الثلاثي مارك جيهي وجينالويجي دوناروما ونيكو أورايلي على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي خلال شهر فبراير.

وقاد الثلاثي فريق بيب جوارديولا للحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم في جميع المباريات الـ7 التي لعبها في فبراير.

سيعلن النادي السماوي عن الفائز الأسبوع المقبل.

ماذا قدم الثلاثي خلال شهر سبتمبر؟

مارك جيهي

المدافع القادم من كريستال بالاس قدم أداءً رائعًا منذ انضمامه إلى سيتي في أواخر يناير.

في فبراير كان جيهي في أفضل حالاته، وساهم بشكل كبير في الانتصارات المهمة ضد ليفربول وليدز، كما سجل أول أهدافه مع النادي في الفوز 2-0 على سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جيانلويجي دوناروما

حارس المرمى الإيطالي الذي أظهر قوته وثباته في الدفاع طوال الشهر، وساهم بتصديات حاسمة في مباريات صعبة مثل الفوز 2-1 على ليفربول و2-1 على نيوكاسل، وأبقى شباكه نظيفة في الفوز 1-0 على ليدز على ملعب إيلاند رود.

نيكو أوريلي

خريج أكاديمية سيتي البالغ من العمر 20 عامًا سجل هدفين حاسمين ضد نيوكاسل في الدوري.

كما ساهم في الفوز 3-0 على فولام وقدم أداءً رائعًا أمام ليفربول في المباراة التي انتهت 2-1.