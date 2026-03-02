أثليتك: رواتب لاعبي توتنام ستتقلص للنصف في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 16:25

كتب : FilGoal

توتنام - السوبر الاوروبي

سيواجه لاعبو نادي توتنام تقليصات كبيرة في رواتبهم إذا هبط النادي من دوري الدوري الإنجليزي.

وذلك بسبب بنود مُدرجة في عقودهم، حسب شبكة ذا أثليتك.

وكشف التقرير أن معظم لاعبي الفريق الأول لديهم عقود تتضمن تخفيضات إلزامية في الرواتب في حالة الهبوط.

وأضاف أن الغالبية العظمى منهم ستنخفض أجورهم بنحو 50% تقريبًا.

وسقط توتنام أمام فولام بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ28 من الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد.

وتلقى توتنام الخسارة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، في المركز الـ16، مبتعدا بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق توتنام أي فوز عام 2026 في الدوري الإنجليزي، منذ الفوز أمام كريستال بالاس بهدف يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.

تعادل بعدها أمام برينتفورد، وسندرلاند، وبيرنلي، ومانشستر سيتي.

وخسر أمام بورنموث، ووست هام، ونيوكاسل، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وفولام.

توتنام
