كالافيوري: لم أكن سعيدا بعد رحيلي عن روما.. ومورينيو أوقف انطلاقتي

تحدث ريكاردو كالافيوري مدافع أرسنال ومنتخب إيطاليا عن خيبة أمله في بداياته مع روما، مؤكدا أنه مر بفترة صعبة قبل أن يستعيد مسيرته ويصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى كالافيوري أن جوزيه مورينيو تسبب في إيقاف انطلاقته.

وقال كالافيوري في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "كل شيء كان يسير بشكل جيد في عامي الأول، سجلت في ظهوري الأول بقميص الفريق الذي أحببته، بعدما قيل لي في سن 16 إنني قد لا أتمكن من لعب كرة القدم بسبب إصابة خطيرة".

وأضاف "ما زلت مشجعا لروما وكنت متعصبا جدا، العيب الوحيد أن الأمر حدث خلال فترة كورونا، لم يكن هناك جمهور في المدرجات، وإلا كنت سأحتفل أمام الكورفا سود".

وشارك كالافيوري في 10 مباريات فقط بالدوري الإيطالي مع روما قبل أن يرحل في عهد جوزيه مورينيو.

وأوضح "الانتقال من فريق الشباب إلى الفريق الأول يحدث بسرعة كبيرة ولا تدرك ذلك، بدأت أول 6 مباريات مع مورينيو أساسيا، وكنت أقدم تمريرات حاسمة، بعد الفوز 6-1 على بودو جليمت لم أعد ألعب، وكنت أريد المزيد لكنه أوقف انطلاقتي".

وتابع "انتقلت إلى جنوى معارا، كانت فترة معقدة، لعبت 3 مباريات فقط واحدة منها أساسيا، قدمت أداء أسوأ ولم أفهم السبب، لم أستسلم داخليا، لكن الفكرة ظلت في ذهني. كنت محبطا للغاية".

وكشف "روما فاز بدوري المؤتمر الأوروبي واللاعبون الذين شاركوا بدلا مني قدموا أداء جيدا، لذلك لم يعد هناك مكان لي. ثم باعني روما إلى بازل ولم أكن سعيدا في البداية، لكن عندما تقبلت فكرة أن علي التراجع خطوة، أدركت أنه المكان المناسب لي. بالنسبة لشاب في سني، كان مثاليا للحصول على الاستمرارية".

وعاد كالافيوري إلى الدوري الإيطالي عبر بولونيا بعد موسم واحد في سويسرا، وساهم في تأهل الفريق التاريخي إلى دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى أرسنال.

واختتم: "عندما أتحدث عن بولونيا تلمع عيناي، لم يكن الأمر يتعلق بكرة القدم فقط، بل بالعلاقات الإنسانية أيضا. ما عشناه هناك كان رائعا، لكن كيف يمكن أن ترفض الدوري الإنجليزي الممتاز؟".