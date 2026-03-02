مؤتمر سلوت: الدوري الإنجليزي لم يعد ممتعا.. وبرشلونة قبل 10 سنوات امتلك الكرة الحقيقية

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن عدم رضاه من طريقة إحراز الأهداف في مباريات الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون "الكرات الثابتة هي الواقع الجديد للدوري الإنجليزي، ومعظم المباريات في الدوري لم تعد ممتعة للمشاهدة بسبب الاعتماد عليها."

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون العاشرة والربع مساء الثلاثاء، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

وأكمل "هناك فارق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات."

وأضاف "قبل كل شيء، علينا أن نتقبل ذلك، ولكن أعتقد أن الأمر يقتصر بشكل أساسي على الدوري الإنجليزي، لأنه إذا شاهدت دوريات أخرى، فلن يكون هناك تركيز كبير على الكرات الثابتة."

وتابع "عندما أفكر في كرة القدم، أفكر في فريق برشلونة قبل 10-15 عامًا، الآن لم يعد الأمر ممتعًا للمشاهدة كما كان"

وردا على أن ليفربول هو الأكثر تسجيلا من الكرات الثابتة منذ بداية العام، قال "قلبي لا يعجبه ذلك."

وكان ليفربول في المركز الأخير عندما يتعلق الأمر بالتسجيل من الكرات الثابتة (باستثناء ركلات الجزاء) منذ بداية الموسم حتى نهاية العام.

ولكن مع بداية العام بات ليفربول أكثر فريق يسجل من الكرات الثابتة.

وعن موقف فلوريان فيرتز من العودة للمشاركة، رد "ليس لدي أي شيء مختلف لأقوله عما قلته بعد مباراة وست هام، نأمل أن يكون يعود الأسبوع المقبل، ربما قبل ذلك بقليل أو بعده قليلاً، لكن هذا هو الإطار الزمني."

وتعرض النجم الألماني لإصابة في الظهر أثناء الإحماء قبل مواجهة ليفربول أمام نوتنجهام فورست.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

ويلتقي ليفربول مجددا أمام ولفرهامبتون يوم الجمعة المقبل في الدور الخامس من كأس الاتحاد، قبل الخروج لمواجهة جالاتا سراي وسط الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وعن مواجهة ليفربول أمام ولفرهامبتون مرتين خلال 3 أيام، رد سلوت "ليس من الغريب أن نخوض ثلاث مباريات في سبعة أيام، ربما تكون هذه هي المرة الرابعة أو الخامسة هذا الموسم التي نضطر فيها إلى القيام بذلك."

وتابع "ربما يمثل تحديًا بسيطًا في المباراة الثانية، لأنك حينها تعرف ما يمكن توقعه بشكل أفضل."

وعن تواجد ليفربول في المركز الخامس، قال "نحن في وضع جيد الآن، لكن قبل أسبوعين لم يكن أحد ليسألني هذا السؤال، الأمور تتغير بسرعة كبيرة حسب الفريق الذي نواجهه والفرق الأخرى التي ننافسها."

وأضاف "نحن قريبون جدًا من عدة فرق أخرى، لذا قد تتغير الأمور في كل جولة، نركز فقط على مباراتنا القادمة وعلى أنفسنا، كما تفعل جميع الفرق الأخرى، نعلم أن كل مباراة كانت صعبة علينا طوال هذا الموسم، وهذا ما نتوقعه في المباريات العشر القادمة أيضًا."

وأكمل: "لسنا في وضع يسمح لنا بفقدان التركيز، ولا أحد في هذا الوضع الآن، الجميع يقاتل من أجل شيء ما، وعلينا أن نقاتل بشدة في الدوري لنحصل على ما نريده، وهو التأهل لدوري أبطال أوروبا".