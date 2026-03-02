مدرب توتنام: نحن في وضع مذهل.. نفتقر للدفاع والوسط والهجوم

عبر إيجور تودور مدرب توتنام هوسبير، عن إحباطه بعد خسارة فريقه أمام مضيفه فولام.

وسقط توتنام أمام فولام بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ28 من الدوري، والتي أقيمت مساء الأحد.

وقال تودور في تصريحات عقب المباراة "نفتقد إلى الهجوم والوسط والدفاع والعقلية، دائمًا نتأخر عن كل شيء، هذه هي المشكلة."

ووصف مدرب الفريق الوضع الحالي بـ "المذهل".

وأكمل "لدينا 3 مشاكل رئيسية وهي الهجوم، وخط الوسط، والدفاع."

وأضاف "لا أستطيع أن أقول لكم أي جديد، الأمر يتعلق دائمًا بما سيفعله اللاعبون، نحتاج للمزيد من الشخصية، ولرغبة في الفعل قبل رد الفعل، الكثير من الأشياء، نفتقر إلى الفعالية الهجومية، نفتقر إلى الجودة اللازمة لتسجيل الأهداف."

وتابع "نفتقر إلى التواجد في وسط الملعب للتحرك، ونفتقر إلى التواجد في الخلف للبقاء هناك وتحمل الضغط وعدم تلقي الأهداف، لذا، إنه وضع مذهل، مذهل حقًا."

وتلقى توتنام الخسارة الرابعة على التوالي ليتوقف رصيده عند 29 نقطة، في المركز الـ16، مبتعدا بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

ولم يحقق توتنام أي فوز عام 2026 في الدوري الإنجليزي، منذ الفوز أمام كريستال بالاس بهدف نظيف يوم 28 ديسمبر من العام الماضي.

تعادل بعدها أمام برينتفورد، وسندرلاند، وبيرنلي، ومانشستر سيتي.

وخسر أمام بورنموث، ووست هام، ونيوكاسل، ومانشستر يونايتد، وأرسنال، وفولام.