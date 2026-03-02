عامان ونصف دون غياب.. فان دايك يقترب من إنجاز تاريخي

الإثنين، 02 مارس 2026 - 11:54

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - محمد صلاح - ليفربول

يقترب الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، من تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي في تمام العاشرة والربع مساء الثلاثاء.

وفي حالة مشاركة فان دايك، سيكون بذلك قد أكمل المدافع مشاركته في 99 مباراة من أصل 100 مباراة تواجد خلالها في قائمة الفريق بالدوري الإنجليزي دون إصابة أو إيقاف أو غياب دولي يمنعه من اللعب.

منذ 24 سبتمبر 2023 لم يغيب فان دايك عن ليفربول في الدوري الإنجليزي مطلقا باستثناء مواجهة واحدة كانت أمام برايتون الموسم الماضي يوم 19 مايو 2025 في الجولة قبل الأخيرة حين جلس على مقاعد البدلاء.

المدافع الهولندي الدولي صاحب الـ 88 مباراة دولية، لم يستبدل أو يغيب عن أي مباراة طوال تلك الفترة الكبيرة.

وانضم صاحب الـ34 عاما إلى ليفربول في يناير 2018 قادما من ساوثهامبتون.

بدأ فان دايك مسيرته مع نادي جرونيجين الهولندي، ثم انضم إلى سيلتيك الأسكتلندي في يناير 2013، ومنه إلى ساوثهامبتون في يناير 2015 ليقضي مع الفريق 3 أعوام قبل الانتقال إلى الريدز.

وتوج فان دايك خلال مسيرته ببطولات الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة مرتين، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

كما فاز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي عام 2019.

ليفربول فان دايك الدوري الإنجليزي
