الدوري المغربي - بهدف قاتل لـ زياش.. الوداد يحقق انتصاره الخامس على التوالي ويهزم بركان

حسم فريق الوداد قمة الجولة 14 من مسابقة الدوري المغربي بعد الفوز على نهضة بركان.

وسجل حكيم زياش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 98 من ركلة جزاء ليخطف نقاط المباراة.

وحقق الوداد بذلك انتصاره الخامس على التوالي من 10 مباريات خاضهم الفريق في المسابقة حتى الآن.

وينتظر الوداد ونهضة بركان 4 مباريات مؤجلة بسبب توقف البطولة لمنافسات أمم إفريقيا بجانب خوض مبارياتهما في مسابقتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا.

ورفع الوداد رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة فقط عن الرجاء الذي خاض 4 مباريات أكثر.

بينما نهضة بركان تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع من 10 مباريات أيضا.

وتعثر نهضة بركان للمباراة الثانية على التوالي بعدما تعادل أمام الرجاء في الجولة الماضية.

ويلعب الوداد مباراة قوية جديدة أمام الجيش الملكي فجر الأربعاء والمؤجلة من الجولة التاسعة.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

بينما بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في نفس الدور من المسابقة.