جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة

عبر رييس جيمس قائد تشيلسي عن شعوره بالإحباط بعد خسارة فريقه أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال جيمس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “من المحبط أن نغادر دون نقاط. عندما كانت النتيجة 1-1 حصلنا على فرصة لجعلها 2-1، لكن حارسهم تصدى بشكل رائع، ثم حصلوا على ركلة ثابتة ونجحوا في التسجيل”>

وعن أهمية الكرات الثابتة أضاف: "هذه هي كرة القدم الآن في 2026، ربما 90% من الأهداف تأتي من كرات ثابتة. أرسنال من بين الأفضل في العالم في هذا الجانب. من الصعب إيقافهم، وقد سجلوا هدفين اليوم. نشعر بخيبة أمل، لكننا سجلنا هدفًا وكانت لدينا فرصة أخرى، ولم يكن يومنا".

وتطرق إلى مشكلات الانضباط داخل الفريق قائلًا: "تحدثنا عن الأمر أكثر من مرة. في كل مرة يكون لاعب مختلف، وليس الشخص نفسه. داخليًا علينا المراجعة والاستمرار في التحسن. إنها مشكلة، نحن نلعب في أصعب دوري في العالم، والمباريات 11 ضد 11 صعبة، فما بالك عندما تصبح 11 ضد 10، الأمر يكون أصعب مهما كان المنافس".

واختتم: "ليس لدي أي شك في الفريق أو الجهاز الفني. لم تسر الأمور في صالحنا اليوم، لكن علينا أن نعيد ترتيب أوراقنا ونعود أقوى في المباراة المقبلة".

