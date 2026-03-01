تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا

الأحد، 01 مارس 2026 - 22:44

كتب : ذكاء اصطناعي

يورين تيمبر - أرسنال ضد ليدز

يرى يورين تمبر ظهير أيمن أرسنال أن فوز فريقه على تشيلسي لم يكن سهلا نظرا لقوة الفريق الأزرق.

يوريان تيمبر

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 64 في صدارة الدوري.

أخبار متعلقة:
الدربي رقم 110.. إشبيلية يعود من بعيد ويتعادل مع ريال بيتيس أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس

وقال تيمبر في تصريحات لبرنامج عبر بي بي سي: "كانت مباراة صعبة. تشيلسي فريق كبير ويملك لاعبين رائعين. الهدف كان جميلًا للمشاهدة، وأنا سعيد بخروجنا بالنقاط الثلاث".

وعن هدفه أوضح: "جربت لعب الكرة بضربة رأسية ونجحت، المباراة شهدت ثلاثة أهداف من كرات ثابتة كان من الصعب الدفاع ضدها، لكننا أيضًا نجيد استغلالها هجوميًا، ولحسن الحظ كانت في صالحنا اليوم. لم أكن وحدي، كنت مراقبًا، لكن تمريرة ديكلان رايس كانت مذهلة. الفرصة كانت موجودة واستغليتها".

وتحدث عن الأداء العام قائلًا: "تشيلسي فريق قوي جدًا. الدخول إلى الشوط الأول بالتعادل 1-1 كان مؤسفًا قليلًا. لم نمنحهم الكثير من الفرص وكنا الطرف المسيطر في فترات عديدة. عليك أن تسجل المزيد من الأهداف. الفريقان قدما مباراة جيدة، وكانت ممتعة للجماهير، وجمهورنا ساعدنا كثيرًا. النقاط الثلاث كانت مهمة للغاية".

وعن شراكته في الجبهة اليمنى مع بوكايو ساكا قال: “بوكايو لاعب مميز، الجميع يعرف موهبته وجودته ويُظهر ذلك كل أسبوع. أحاول فقط دعمه ووضعه في أفضل المراكز الممكنة. اليوم كان مهمًا جدًا لنا، والآن نركز على المباراة المقبلة”.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي يورين تمبر
نرشح لكم
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) تشيلسي.. فوز المدفعجية
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي 14 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 16 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 19 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز 24 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي 29 دقيقة | الدوري المصري
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز ساعة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524368/تيمبر-الفوز-على-تشيلسي-لم-يكن-سهلا