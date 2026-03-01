تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا

يرى يورين تمبر ظهير أيمن أرسنال أن فوز فريقه على تشيلسي لم يكن سهلا نظرا لقوة الفريق الأزرق.

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 64 في صدارة الدوري.

وقال تيمبر في تصريحات لبرنامج عبر بي بي سي: "كانت مباراة صعبة. تشيلسي فريق كبير ويملك لاعبين رائعين. الهدف كان جميلًا للمشاهدة، وأنا سعيد بخروجنا بالنقاط الثلاث".

وعن هدفه أوضح: "جربت لعب الكرة بضربة رأسية ونجحت، المباراة شهدت ثلاثة أهداف من كرات ثابتة كان من الصعب الدفاع ضدها، لكننا أيضًا نجيد استغلالها هجوميًا، ولحسن الحظ كانت في صالحنا اليوم. لم أكن وحدي، كنت مراقبًا، لكن تمريرة ديكلان رايس كانت مذهلة. الفرصة كانت موجودة واستغليتها".

وتحدث عن الأداء العام قائلًا: "تشيلسي فريق قوي جدًا. الدخول إلى الشوط الأول بالتعادل 1-1 كان مؤسفًا قليلًا. لم نمنحهم الكثير من الفرص وكنا الطرف المسيطر في فترات عديدة. عليك أن تسجل المزيد من الأهداف. الفريقان قدما مباراة جيدة، وكانت ممتعة للجماهير، وجمهورنا ساعدنا كثيرًا. النقاط الثلاث كانت مهمة للغاية".

وعن شراكته في الجبهة اليمنى مع بوكايو ساكا قال: “بوكايو لاعب مميز، الجميع يعرف موهبته وجودته ويُظهر ذلك كل أسبوع. أحاول فقط دعمه ووضعه في أفضل المراكز الممكنة. اليوم كان مهمًا جدًا لنا، والآن نركز على المباراة المقبلة”.

