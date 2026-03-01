أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بالقوة التي أظهرها فريقه في الفترة الأخيرة وذلك بعد الفوز على تشيلسي.

وفاز أرسنال على تشيلسي بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 64 في صدارة الدوري.

وقال أرتيتا عقب المباراة عبر سكاي سبورتس: "لدينا هذا الشعور منذ فترة طويلة، الشعور بأنك مطالب بالاستمرار في الفوز والفوز والفوز. تحقق العديد من الانتصارات، ومع ذلك لا يكون كافيًا لزيادة الفارق. هذه هي متعة هذا الدوري".

وعن القوة الذهنية التي أظهرها الفريق منذ التعادل مع ولفرهامبتون أوضح: "الطريقة التي تفاعلنا بها بعد تلك النتيجة المخيبة كانت ممتازة. تعلمنا أشياء عن أنفسنا، والطريقة التي تعاملنا بها مع الموقف كانت رائعة. علينا أن نواصل التقدم".

وأضاف حول ما اكتشفه عن لاعبيه: "كنت أعلم أنهم أشخاص جيدون ويريدون الفوز، لكن المستوى الذي وصلوا إليه الآن مختلف تمامًا".

وبشأن التحضير للكرات الثابتة قال: "مثل أي فريق، نعمل على الجانبين الهجومي والدفاعي. أنت تعلم تمامًا ما سيفعله المنافس، لكنهم ينفذونه بإتقان يجعل الدفاع أمامهم كابوسًا".

وتحدث عن صعوبة مواجهة تشيلسي: "عندما تعتقد أنك أحكمت السيطرة عليهم وأنك ستفوز بالكرة، ينجحون في الخروج منها. تشيلسي ممتاز في اللعب داخل المساحات الضيقة. لديهم لاعبون قادرون على مراوغة مدافعينا الأقوياء وتغيير مجرى المباراة. إنهم فريق كبير".

واختتم: "فوز كبير، أنا سعيد للغاية. قدمنا أداءً ممتازًا لفترات طويلة. كان يجب أن يكون الفارق أكبر في الشوط الأول. لحظة استقبال الهدف كانت مؤلمة، لكنها تعكس جودة تشيلسي. وبعد البطاقة الحمراء كان علينا إدارة الموقف بشكل أفضل".

