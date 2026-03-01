روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات

أبدى ليام روسينيور مدرب تشيلسي استيائه من تكرار الخسارة بنفس الطريقة بعدما سقط أمام أرسنال بنتيجة 2-1 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وانتصر أرسنال في دربي لندني في ختام الجولة 28 في مباراة مثيرة.

وقال مدرب تشيلسي لـ سكاي سبورتس: "نفس القصة في آخر 3 مباريات، نقدم أداءً لنحقق نتيجة إيجابية لكن يتكرر الأمر".

وأضاف "عندما نفوز أو نخسر المباريات يتم الإشارة إلى اللاعبين، لكن الأمر واضح نحن بحاجة للتحسن".

وتابع "هذه ليس كرة القدم الخاصة بنا أو كرة هجومية، علينا التأكد أننا لا نرحم في منطقتي الجزاء".

وأتم "أن نستقبل هدفين من ركنيات ثم نتلقى بطاقة حمراء، فهذه هي نفس القصة هذا الموسم".

ركنية متقنة من ديكلان رايس 🎯 ورأسية قوية من يورين تيمبر تهز الشباك! ⚽🔥 آرسنال 2️⃣ تشلسي 1️⃣#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/b193QyMsZn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2026

وتراجع تشيلسي للمركز السادس بعدما تعادل مع ليدز وبيرنلي وخسر من أرسنال.

وأصبح رصيد البلوز 45 نقطة في المركز السادس.

فيما حافظ أرسنال على صدارته بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي برصيد 64 نقطة.