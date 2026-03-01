أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات

حقق أرسنال فوزا مثيرا على تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة الدوري الإنجليزي التي اهتزت الشباك فيها بـ3 أهداف من ركنيات.

وحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على صدارته للدوري الإنجليزي ووسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 5 نقاط في القمة، لكنه لعب مباراة أكثر.

فيما ظل تشيلسي في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

صراع الركنيات

بدأ اللقاء بحذر من الفريقين، لكن أرسنال تقدم مبكرًا بهدف سجله ويليام ساليبا عند الدقيقة 21 مستغلا ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 45+2، سجل بييرو هينكابي لاعب أرسنال في مرماه بعد تحويله ركنية ريس جيمس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

تشيلسي يعود في اللحظة القاتلة! ⏱️🔥 هدف التعادل أمام آرسنال يشعل الأجواء قبل صافرة نهاية الشوط الأول ⚽💥 مباراة لا تعترف بالهدوء… والإثارة مستمرة حتى آخر ثانية!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/0xt1VAhp7O — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2026

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول تشيلسي الضغط على مرمى أرسنال، لكن ديفيد رايا حارس أرسنال تألق في التصدي لتسديدة إنزو فيرنانديز عند الدقيقة 51.

كما أنقذ مرماه بعدها بدقيقتين من محاولة جواو بيدرو.

وفي الدقيقة 66، منح يورن تيمبر التقدم لأرسنال مجددًا بعد تحويله كرة ركنية إلى هدف ثاني.

ركنية متقنة من ديكلان رايس 🎯 ورأسية قوية من يورين تيمبر تهز الشباك! ⚽🔥 آرسنال 2️⃣ تشلسي 1️⃣#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/b193QyMsZn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 1, 2026

قبل أن يُكمل أرسنال المباراة متفوقا من حيث العدد بعد طرد بيدرو نيتو في الدقيقة 70 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بعدها تصدى روبرت سانشيز حارس تشيلسي لتسديدة إيبيريتشي إيزي من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 80.

وفي الرمق الأخير، تعملق رايا أمام عرضية أليخاندرو جارناتشو التي كانت في طريقها للمرمى لولا براعة الحارس الإسباني.