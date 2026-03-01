أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات

الأحد، 01 مارس 2026 - 20:36

كتب : FilGoal

يورين تيمبر - أرسنال ضد ليدز

حقق أرسنال فوزا مثيرا على تشيلسي بنتيجة 2-1 في قمة الدوري الإنجليزي التي اهتزت الشباك فيها بـ3 أهداف من ركنيات.

وحل تشيلسي ضيفا على أرسنال في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وحافظ أرسنال على صدارته للدوري الإنجليزي ووسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى 5 نقاط في القمة، لكنه لعب مباراة أكثر.

أخبار متعلقة:
للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس

فيما ظل تشيلسي في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

صراع الركنيات

بدأ اللقاء بحذر من الفريقين، لكن أرسنال تقدم مبكرًا بهدف سجله ويليام ساليبا عند الدقيقة 21 مستغلا ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 45+2، سجل بييرو هينكابي لاعب أرسنال في مرماه بعد تحويله ركنية ريس جيمس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول تشيلسي الضغط على مرمى أرسنال، لكن ديفيد رايا حارس أرسنال تألق في التصدي لتسديدة إنزو فيرنانديز عند الدقيقة 51.

كما أنقذ مرماه بعدها بدقيقتين من محاولة جواو بيدرو.

وفي الدقيقة 66، منح يورن تيمبر التقدم لأرسنال مجددًا بعد تحويله كرة ركنية إلى هدف ثاني.

قبل أن يُكمل أرسنال المباراة متفوقا من حيث العدد بعد طرد بيدرو نيتو في الدقيقة 70 بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بعدها تصدى روبرت سانشيز حارس تشيلسي لتسديدة إيبيريتشي إيزي من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 80.

وفي الرمق الأخير، تعملق رايا أمام عرضية أليخاندرو جارناتشو التي كانت في طريقها للمرمى لولا براعة الحارس الإسباني.

أرسنال تشيلسي
نرشح لكم
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة تيمبر: الفوز على تشيلسي لم يكن سهلا أرتيتا: الدفاع أمام ركلات تشيلسي الثابتة مثل الكابوس روسينيور: نتعرض لنفس القصة في آخر 3 مباريات كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) تشيلسي.. فوز المدفعجية
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز 11 دقيقة | الدوري المصري
بـ 9 لاعبين.. المصري يخسر من إنبي ويفقد فرصة الاقتراب من المربع الذهبي 23 دقيقة | الدوري المصري
نفس النتيجة تتكرر.. بتروجت يخطف نقطة من مودرن سبورت في +96 25 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري 28 دقيقة | الدوري المصري
الأول منذ 4 أعوام.. الزمالك ينفرد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
سموحة يهدد مراكز المقدمة بثلاثية في البنك الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
نجاح 100%.. حسام عبد المجيد يتقدم لـ الزمالك ويهز شباك بيراميدز ساعة | الدوري المصري
جيمس: الخسارة من أرسنال محبطة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524358/أرسنال-يقهر-تشيلسي-في-صراع-الركنيات