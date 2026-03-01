كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد

الأحد، 01 مارس 2026 - 20:14

كتب : ذكاء اصطناعي

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

يرى مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فوز فريقه على كريستال بالاس بعد التأخر في النتيجة خطوة كبيرة للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاريك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية. كانت مباراة صعبة بعد أن تأخرنا بهدف في الشوط الأول، وهذا أمر جديد علينا. لم نبدأ اللقاء بشكل جيد ويجب منح بالاس حقه، فقد كانوا الأفضل في البداية، لكننا دخلنا أجواء المباراة تدريجيا".

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو الرباط الصليبي يضرب إيمري تشان

وأضاف: "في الشوط الثاني رفعنا المستوى مرة أخرى. كان من المهم جدًا أن نتجاوز التأخر المبكر على أرضنا أمام فريق من الصعب اختراقه. كانت خطوة كبيرة لنا، وكنت سعيدًا بطريقة تعامل اللاعبين مع الموقف ورد فعلهم".

وعن معاناة الفريق في الشوط الأول قال: "أفضل الحديث عن الساعة التي تلت ذلك. هذه كرة قدم، هم فريق جيد، ولا يحتاج الأمر للكثير حتى تتغير المباراة في الاتجاهين".

واختتم: "مررت بمثل هذه المواقف كلاعب، وعليك أن تعمل للخروج منها. اللاعبون فعلوا ذلك. بالطبع سنراجع ما حدث ونعالجه، لكنني رأيت الكثير من الأمور الإيجابية التي يمكن البناء عليها فيما هو قادم".

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي كاريك
نرشح لكم
أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) تشيلسي.. فوز المدفعجية تقييم مرموش أمام ليدز من الصحف الإنجليزية تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية تشكيل مانشستر يونايتد - سيسكو يقود الهجوم أمام كريستال بالاس.. وكونيا أساسي بعد صافرات جماهير ليدز.. جوارديولا: احترام الأديان والتنوع جزء من كرة القدم الحديثة
أخر الأخبار
النصر يترقب نتيجة فحوصات كريستيانو رونالدو 28 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وناصر وحمدان على الدكة 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عودة صبحي لحراسة المرمى.. وفتوح وبنتايك أساسيان أمام بيراميدز 33 دقيقة | الدوري المصري
أرسنال يقهر تشيلسي في صراع الركنيات 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل المصري - صلاح محسن والزمراوي يقودان الهجوم ضد إنبي 40 دقيقة | الدوري المصري
للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب مصطفى محمد مستمر.. نانت يعود لطريق الهزائم بالسقوط أمام ليل في الوقت القاتل 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524354/كاريك-الفوز-على-كريستال-بالاس-خطوة-كبيرة-في-مشوار-مانشستر-يونايتد