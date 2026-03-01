كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد

يرى مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فوز فريقه على كريستال بالاس بعد التأخر في النتيجة خطوة كبيرة للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال كاريك في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية. كانت مباراة صعبة بعد أن تأخرنا بهدف في الشوط الأول، وهذا أمر جديد علينا. لم نبدأ اللقاء بشكل جيد ويجب منح بالاس حقه، فقد كانوا الأفضل في البداية، لكننا دخلنا أجواء المباراة تدريجيا".

وأضاف: "في الشوط الثاني رفعنا المستوى مرة أخرى. كان من المهم جدًا أن نتجاوز التأخر المبكر على أرضنا أمام فريق من الصعب اختراقه. كانت خطوة كبيرة لنا، وكنت سعيدًا بطريقة تعامل اللاعبين مع الموقف ورد فعلهم".

وعن معاناة الفريق في الشوط الأول قال: "أفضل الحديث عن الساعة التي تلت ذلك. هذه كرة قدم، هم فريق جيد، ولا يحتاج الأمر للكثير حتى تتغير المباراة في الاتجاهين".

واختتم: "مررت بمثل هذه المواقف كلاعب، وعليك أن تعمل للخروج منها. اللاعبون فعلوا ذلك. بالطبع سنراجع ما حدث ونعالجه، لكنني رأيت الكثير من الأمور الإيجابية التي يمكن البناء عليها فيما هو قادم".

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

