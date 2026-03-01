مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل إصابة ماجواير ولوك شاو
الأحد، 01 مارس 2026 - 20:08
كتب : FilGoal
كشف مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تفاصيل إصابة ثنائي دفاع الفريق لوك شاو وهاري ماجواير خلال مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.
وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
وشهدت المباراة مغادرة ثنائي دفاع مانشستر لوك شاو وهاري ماجواير للإصابة.
وقال كاريك في تصريحات نقلها موقع مانشستر يونايتد الرسمي: "المرض هو ما أثر على لوك شاو وهاري ماجواير وشعرا أنهما ليسا بخير".
وأضاف "نأمل أن يتحسن الثنائي قريبا وأن يكون في حالة جيدة".
ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
