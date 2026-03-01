مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على كريستال بالاس

قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام كريستال بالاس لفوز بنتيجة 2‑1 في مباراة مثيرة على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد.

وحل بالاس ضيفا على مانشستر يونايتد ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم الضيوف بهدف مبكر من رأسية مكسانس لاكروا في الدقيقة الرابعة، وهو أسرع هدف يسكن شباك يونايتد هذا الموسم.

شهدت المباراة قلب الطاولة في الشوط الثاني، بعدما تلقى لاكروا بطاقة حمراء في الدقيقة 56 بعد تدخل على ماثيوس كونيا، وتحوّل هذا القرار إلى نقطة تحوّل في اللقاء.

فقد احتسب الحكم ركلة جزاء للشياطين الحمر حولها برونو فرنانديز بنجاح لهدف التعادل عند الدقيقة 57.

واصل أصحاب الأرض ضغطهم، وتمكّن بنجامين سيسكو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 65 برأسية مستغلًا عرضية برونو فرنانديز.

وبذلك سجل السلوفيني 6 أهداف في آخر 7 مباريات، منهم 4 أهداف في آخر 4 مباريات.

وارتقى يونايتد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة.

وذلك بعدما حقق 6 انتصارات مع مدربه المؤقت مايكل كاريك.

فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 35 نقطة في المركز الـ14.