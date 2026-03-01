انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) تشيلسي.. فوز المدفعجية

الأحد، 01 مارس 2026 - 18:29

كتب : FilGoal

أرسنال - تشيلسي

يستضيف أرسنال فريق تشيلسي في قمة الجولة الـ28 في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي ينقلها FilGoal.com بتغطية حية ومباشرة.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.

أما تشيلسي في المركز السادس بـ45 نقطة.

----------------

انتهت بفوز المدفعجية

ق90+2: رايا يتعملق أمام عرضية أليخاندرو جارناتشو

ق80: روبرت سانشيز يتصدى لتسديدة إيزي من داخل منطقة الجزاء

ق70: طرد بيدرو نيتو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية

ق66: جووووووووووووووووول يورن تيمبر يسجل الثاني للمدفعجية من ركلة ركنية أيضا

ق53: رايا يواصل التألق وينقذ مرماه من هدف لجواو بيدرو

ق51: ديفيد رايا يتصدى لتسديدة إنزو فيرنانديز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: جووووووووووووووووووووول التعادل.. بييرو هينكابي لاعب أرسنال يحول ركنية ريس جيمس إلى هدف في مرماه

ق21: جوووووووول مامادو سار لاعب تشيلسي يسجل الأول لأرسنال في مرماه بعد رأسية من ويليام ساليبا

ق15: إيبيريتشي إيزي يسدد من منطقة الملعب مستغلا تقدم روبرت سانشيز ولكن الحارس الإسباني يتصدى.

انطلاق المباراة

أرسنال تشيلسي
