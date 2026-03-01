منافس الأهلي - الترجي يضرب الأولمبي الباجي بثلاثية

نجح الترجي في تحقيق فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد باتريس بوميل، حين انتصر على مضيفه الأولمبي الباجي بثلاثية نظيفة.

وحل الترجي ضيفا على الأولمبي الباجي ضمن الجولة 22 من الدوري التونسي يوم الأحد.

وسجل جاك ديارا وكوسيلة بوعليا وأشرف الجبري ثلاثية الترجي في الدقائق 45+5 و67 و71.

وحافظ الترجي على صدارته للدوري التونسي، حين رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه الإفريقي.

ولم ينجح باتريس بوميل المدير الفني الجديد للترجي في قيادة الفريق للفوز في أول مباراة له، إذ تعادل مع مضيفه نجم المتلوي 1-1 يوم الأربعاء.

يوم السبت الماضي، أتم نادي الترجي التونسي إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس بوميل لتولي تدريبه.

ويقود بوميل تدريب الترجي خلفا للمدرب التونسي ماهر الكنزاري.

وأنهى بوميل تجربته مع منتخب أنجولا منذ أيام ليصل إلى تونس ويتمم اتفاقه مع الترجي.

ويستعد الترجي لملاقاة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الشهر.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الترجي على ملعب رادس في ذهاب ربع النهائي يوم الجمعة 13 مارس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 21 من الشهر نفسه.