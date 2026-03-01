تقييم مرموش أمام ليدز من الصحف الإنجليزية

الأحد، 01 مارس 2026 - 16:04

كتب : FilGoal

عمر مرموش ضد نيوكاسل

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك ليدز يونايتد في المباراة التي شهدت مشاركته كأساسي في ظل غياب إرلينج هالاند، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي في فوز فريقه أمام ليدز بنتيجة 1-0 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام ليدز حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان ريان آيت نوري صانع الهدف الوحيد بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير الماضي، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 12 هدفا بقميص السماوي وصنع 5 أهداف.

