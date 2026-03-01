"بعد استقبال الطلبات".. أمير عبده مديرا فنيا لمنتخب بوركينا فاسو

الأحد، 01 مارس 2026 - 12:25

كتب : FilGoal

أمير عبده

أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم تعيين القمري أمير عبده مديرا فنيا للمنتخب.

ويأتي أمير عبده خلفا لبراما تراوري الذي تمت إقالته من اتحاد بوركينا فاسو في منتصف يناير الماضي.

وودع منتخب بوركينا فاسو منافسات كأس أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة من ثمن النهائي بالخسارة من كوت ديفوار.

وجاء بيان اتحاد بوركينا فاسو كالآتي:

"بعد دعوة لتقديم الطلبات ومراجعة دقيقة لمختلف الملفات الشخصية، تم اختيار المدرب القمري أمير عبده لتولي قيادة منتخب بوركينا فاسو".

ويأتي ذلك قبل أيام من توقف مارس المقبل.

ويستعد منتخب بوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027.

وسبق وأن تولى أمير عبده قيادة منتخبا جزر القمر وموريتانيا.

وكانت آخر محطاته التدريبية قيادة حسنية أغادير مع بداية الموسم الجاري.

وقاد حسنية أغادير في 12 مباراة بالدوري المغربي ونجح في تحقيق الفوز 4 مواجهات مقابل 5 هزائم و3 تعادلات.

وتعادل أمير عبده سلبيا في آخر مواجهتين لحسنية أغادير في الدوري المغربي قبل أن يرحل عن الفريق.

ومن المقرر أن تقام كأس الأمم الإفريقية 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، فيما لم يتم الكشف بعد عن الدولة المستضيفة لأمم إفريقيا 2028.

أمم إفريقيا أمير عبده بوركينا فاسو
