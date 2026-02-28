سيمينيو: تقليص الفارق مع أرسنال مهم لنا

يرى أنطوان سيمينيو لاعب مانشستر سيتي أن فريقه سيواصل العمل على تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي دون النظر لنتائج أرسنال.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 59 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 28 مباراة، ويبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وقاد سيمينيو فريقه للفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد سجله بنفسه.

وقال سيمينيو عبر سكاي سبورتس: "لمست الفارق الواضح في العقلية هنا في مانشستر سيتي، ويبدأ الأمر من التدريبات اليومية، وذلك في عادات بسيطة مثل الاستحواذ على الكرة والتمرير".

وأضاف "الجميع هنا في حالة تركيز كبيرة ولا يوجد أي تقصير وعندما نطبق ذلك في التدريبات ينعكس في المباريات، والجميع هنا يريد الفوز".

وعن احتفاله بالهدف قال: "قال لي بعض زملائي أن أفعل شيئا مضحكا وقت الاحتفال وهذه أول فكرة خطرت في بالي أن أعزف بالجيتار، والجمهور أحب هذا الاحتفال مني".

وأكد "تقليص الفارق مع أرسنال يعني لنا الكثير، نريد الفوز في كل المباريات ومهما فعل أرسنال علينا الانتظار لنرى ماذا سيحدث".

وأتم تصريحاته "علينا أن نركز على ما يمكننا السيطرة عليه".

