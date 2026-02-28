جوارديولا: هدفنا هذا الموسم في الدوري هو التأهل لدوري أبطال أوروبا

السبت، 28 فبراير 2026 - 22:08

كتب : ذكاء اصطناعي

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن هدف فريقه في الدوري هذا الموسم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: “علينا أن نتعافى الآن، لأن الموسم الحقيقي يبدأ عندما تتكدس المباريات ويكون الجميع مرهقًا".

وأضاف: “نلعب أمام فرق تقاتل من أجل التأهل لأوروبا، لذلك كل مباراة صعبة للغاية مثل اليوم. الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر تنافسية من أي وقت مضى. إنها معركة حقيقية، لكن من المهم أن نخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، فهو الهدف الرئيسي للنادي. خلال السنوات العشر الأخيرة كنا دائمًا هناك".

أخبار متعلقة:
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز فليك: عدنا إلى مستوانا قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.. ويامال يلعب أمام 3 مدافعين سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام

وتابع: “لا يزال هناك فارق، لم يُحسم شيء بعد، لكنه فارق مهم".

وعن الحديث حول الماضي قال: "لا أهتم إطلاقًا بما حدث سابقًا. هل تريد أن تخبرني ماذا سيحدث أمام نوتنجهام فورست؟ لا أملك الإجابة. عندما فزنا بـ13 أو 14 مباراة متتالية لحسم الدوري أمام ليفربول، لم أكن أعلم أننا سنفوز بهذا العدد من المباريات تواليًا. الأمر دائمًا يتعلق بمباراة واحدة ثم التعافي بعدها بثلاثة أيام".

وبالحديث عن الأداء أمام ليدز قال: “كنا ممتازين باستثناء أول 10 إلى 15 دقيقة. هذا يحدث دائمًا هنا أمام ليدز، فهم شرسون في الالتحامات. بعد ذلك مررنا الكرة آلاف المرات، وما زال هذا الأسلوب يعمل في كرة القدم".

وأضاف: "سيطرنا على التحولات وكل تفاصيل المباراة. كان انتصارًا ضخمًا لنظل في المنافسة".

وأشاد بثنائي الوسط بيرناردو سيلفا ورودري قائلًا: “قدما مباراة رائعة، تبادلا الكثير من التمريرات. لم نجد الكرات خلف الدفاع بالشكل الكافي، كان علينا البحث أكثر، لكنهما بذلا مجهودًا استثنائيًا".

وعن توقعه لهذا التأثير من سيمينيو قال: "تأثيره كان ممتازا داخل الملعب وخارجه".

وبشأن الفوز في غياب إيرلينج هالاند، اختتم مبتسمًا: “أتمنى أن يعود سريعًا، ولا أعرف موعد عودته".

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
سيمينيو: تقليص الفارق مع أرسنال مهم لنا بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز سلوت: هذا أهم ما حققناه في الفوز على وست هام في مباراة الـ 7 أهداف.. دامسجارد يقود برينتفورد لتحقيق انتصار مثير على بيرنلي انتهت الدوري الإنجليزي - ليدز (0)-(1) مانشستر سيتي بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة
أخر الأخبار
الجونة يقلب تأخره إلى فوز على الإسماعيلي في الدقائق القاتلة 3 دقيقة | الدوري المصري
الثاني على التوالي.. سيراميكا يفلت من الهزيمة ويتعادل مع وادي دجلة 6 دقيقة | الدوري المصري
تعادل يحدث لأول مرة.. الأهلي يفرط في نقطتين وصدارة مؤقتة أمام زد 18 دقيقة | الدوري المصري
العاشر تواليا.. النصر يتشبث في صدارة الدوري بالفوز على الفيحاء 34 دقيقة | سعودي في الجول
بايرن ميونيخ يبتعد في صدارة الدوري الألماني بعودة مثيرة أمام بوروسيا دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
نابولي يعود للانتصارات بالفوز على هيلاس فيورنا في +90 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – عمرو مصيلحي: مصر قادرة على استضافة البطولات الكبرى ساعة | كرة سلة
سيمينيو: تقليص الفارق مع أرسنال مهم لنا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524286/جوارديولا-هدفنا-هذا-الموسم-في-الدوري-هو-التأهل-لدوري-أبطال-أوروبا