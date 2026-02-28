جوارديولا: هدفنا هذا الموسم في الدوري هو التأهل لدوري أبطال أوروبا

شدد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن هدف فريقه في الدوري هذا الموسم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد الفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: “علينا أن نتعافى الآن، لأن الموسم الحقيقي يبدأ عندما تتكدس المباريات ويكون الجميع مرهقًا".

وأضاف: “نلعب أمام فرق تقاتل من أجل التأهل لأوروبا، لذلك كل مباراة صعبة للغاية مثل اليوم. الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر تنافسية من أي وقت مضى. إنها معركة حقيقية، لكن من المهم أن نخطو خطوة كبيرة نحو التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، فهو الهدف الرئيسي للنادي. خلال السنوات العشر الأخيرة كنا دائمًا هناك".

وتابع: “لا يزال هناك فارق، لم يُحسم شيء بعد، لكنه فارق مهم".

وعن الحديث حول الماضي قال: "لا أهتم إطلاقًا بما حدث سابقًا. هل تريد أن تخبرني ماذا سيحدث أمام نوتنجهام فورست؟ لا أملك الإجابة. عندما فزنا بـ13 أو 14 مباراة متتالية لحسم الدوري أمام ليفربول، لم أكن أعلم أننا سنفوز بهذا العدد من المباريات تواليًا. الأمر دائمًا يتعلق بمباراة واحدة ثم التعافي بعدها بثلاثة أيام".

وبالحديث عن الأداء أمام ليدز قال: “كنا ممتازين باستثناء أول 10 إلى 15 دقيقة. هذا يحدث دائمًا هنا أمام ليدز، فهم شرسون في الالتحامات. بعد ذلك مررنا الكرة آلاف المرات، وما زال هذا الأسلوب يعمل في كرة القدم".

وأضاف: "سيطرنا على التحولات وكل تفاصيل المباراة. كان انتصارًا ضخمًا لنظل في المنافسة".

وأشاد بثنائي الوسط بيرناردو سيلفا ورودري قائلًا: “قدما مباراة رائعة، تبادلا الكثير من التمريرات. لم نجد الكرات خلف الدفاع بالشكل الكافي، كان علينا البحث أكثر، لكنهما بذلا مجهودًا استثنائيًا".

وعن توقعه لهذا التأثير من سيمينيو قال: "تأثيره كان ممتازا داخل الملعب وخارجه".

وبشأن الفوز في غياب إيرلينج هالاند، اختتم مبتسمًا: “أتمنى أن يعود سريعًا، ولا أعرف موعد عودته".

