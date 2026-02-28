كرة طائرة - إيقاف ياكوفليف لاعب الزمالك لنهاية الموسم بسبب عدم دفع رسوم قيده

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إيقاف الروسي ديمتري ياكوفليف لاعب الزمالك حتى نهاية الموسم.

ويأتي ذلك بسبب عدم دفع النادي لرسوم قيد اللاعب المقدرة بـ 538 ألف جنيه في الوقت المسموح.

وسبق أن علم FilGoal.com أن الزمالك سدد المديونيات المالية المتأخرة المستحقة للاتحاد المصري للكرة الطائرة. (طالع التفاصيل)

وجاء خطاب الاتحاد المصري للزمالك

يسعدني أن أهدي سيادتكم أرق تحياتي الشخصية وتحيات السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة متمنين لسيادتكم دوام التوفيق.

انطلاقاً من التعاون وأواصر الود والصداقة التي تجمع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بنادي الزمالك وقيام الاتحاد بأبداء الكثير من المرونة في التعامل مع موضوع مديونيات نادى الزمالك لدى الاتحاد وقيامه بالسماح بتسجيل اللاعبين والمشاركة في المباريات لحين سداد المديونيات ورسوم القيد والتسجيل ومنها رسوم قيد اللاعب الروسي / ديمتري ياكوفليف - المحترف في صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك.

وبالإشارة إلى ما سبق الاتفاق عليه مع إدارة النادي من وجوب تحصيل رسوم قيد اللاعب المحترف بتاريخ 20-2-2026.

وحيث أن الشيك رقم بتاريخ 20-2-2026 بمبلغ 538000 جنيه خمسمائة وثمانية وثلاثون ألف جنية مصري المحرر من نادي الزمالك برسوم قيد اللاعب المذكور والمستحق تحصيله بتاريخ 20-2-2026 لم يتم تحصيله في الموعد المدون بالشيك والمتفق عليه وحتى الآن وذلك بخلاف المديونية الأصلية.

لذلك قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة سحب كارنية اللاعب وايقافه ومنعه من المشاركة في المباريات اعتبارا من يوم السبت الموافق 28-2-2026 وحتى نهاية الموسم وعلى اللجنة العليا للمسابقات واللجنة العليا للحكام تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم السبت الموافق 28-2-2026.

ويقع الزمالك في المجموعة التي تضم كل من الطيران وبتروجت وطلائع الجيش والجزيرة ووادي دجلة ومصر للبترول والزهور.