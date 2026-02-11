خبر في الجول – الزمالك يسدد مديونيات اتحاد الكرة الطائرة

سدد نادي الزمالك المديونيات المالية الخاصة به لدى اتحاد الكرة الطائرة والتي عطلت استخراج التصريحات الخاصة ببعض لاعبيه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سدد المديونيات المالية المتأخرة المستحقة للاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وحل أزمة استخراج تصريحات لاعبيه.

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة خاطب نادي الزمالك بشكل رسمي لإخطاره بإيقاف ديميتري ياكوفليف محترف الفريق وثنائي الفريق محمد عادل وأحمد فتحي.

كذلك نجح الزمالك في استخراج الكارنيه الخاص بمدربه الجديد، الإيطالي فرانسيسكو كاديدو.

وفاز الزمالك على بتروجت بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط في دوري سوبر الطائرة.

وشهدت المباراة الظهور الأول للإيطالي كاديدو في قيادة الزمالك.

ويقع الزمالك في المجموعة التي تضم كل من الطيران وبتروجت وطلائع الجيش والجزيرة ووادي دجلة ومصر للبترول والزهور.