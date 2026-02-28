بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يواصل ملاحقة أرسنال بالفوز على ليدز

السبت، 28 فبراير 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينو - مانشستر سيتي

واصل مانشستر سيتي ملاحقة منافسه أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على ليدز يونايتد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 68.

وسجل أنطوان سيمينيو هدف مانشستر سيتي.

وللمباراة الرابعة على التوالي يتمكن مانشستر سيتي من الفوز في بطولة الدوري.

ولم يتمكن ليدز من الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري بالتعادل مرتين أمام تشيلسي وأستون فيلا، والخسارة من ليدز.

ومن المنتظر أن يواجه أرسنال غريمه تشيلسي الأحد المقبل في الجولة ذاتها.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 59 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 28 مباراة، ويبتعد بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وتوقف رصيد ليدز عند النقطة 31 في المركز الـ 15.

وصف المباراة

أهدر كالفيرت لوين فرصة محقق للتسجيل بعد عرضية متقنة حولها إلى جانب مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة.

وكرر كالفيرت لوين الأمر مرة أخرى في الدقيقة 17 بعد انفراد بالمرمى.

وفي الدقيقة 25 سدد جاستن كرة قوية ولكن تسديدته تمر أعلى مرمى دوناروما.

ولعب ريان شرقي عرضية خطيرة بعدها دفاع ليدز يونايتد من مناطق الخطورة في الدقيقة 35.

وتصدى دوناروما حارس مرمى مانشستر سيتي لانفراد تام بعد 3 دقائق.

وأضاع مرموش فرصة تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 40.

وتمكن أنطوان سيمينيو من تسجيل الهدف بعد عرضية متقنة من آيت نوري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وللمرة الثانية أهدر مرموش فرصة هدف محقق بعد تسديدة بعيدة عن المرمى.

وخرج مرموش في الدقيقة 68 ودخل سيفينيو بدلا منه.

وسدد سيمينيو كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم في مدافع ليدز وتخرج ركلة ركنية في الدقيقة 71.

وأهدر ياكا بيول لاعب ليدز أمل فريقه الأخير في تدارك التعادل في الدقيقة 86 لكن بعيدة عن المرمى قليلا.

وحافظ مانشستر سيتي على النتيجة حتى حصل على نقاط المباراة.

مانشستر سيتي ليدز عمر مرموش
