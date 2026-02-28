بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع

حقق ليفربول انتصارا عريضا على وست هام يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على وست هام 5-2 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول: هوجو إيكيتيكي، وفيرجيل فان دايك، وأليكسيس ماك أليستر، وأليكسيس ديساسي (هدف عكسي).

فيما أحرز توماس سوتشيك، وناني كاستيلانوس هدفي وست هام يونايتد.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 48 نقطة في المركز الخامس خلف مانشستر يونايتد بفارق الأهداف.

فيما توقف رصيد وست هام عند 25 نقطة في المركز 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

افتتح الفريق الأحمر التسجيل بسرعة، بعد خمس دقائق فقط، حين ترك هوجو إكيتيكي وحيدا داخل منطقة الجزاء ليسدد على يمين الحارس مادس هيرمانسن.

وكان هذا ثالث أسرع هدف لهوجو إيكيتيكي هذا الموسم وأسرع أهداف ليفربول منذ ديسمبر الماضي ضد برايتون.

وأضاف فيرجيل فان دايك الهدف الثاني برأسية بعد ركنية متقنة من سوبوسلاي في الدقيقة 24.

وجاء الهدف الثالث للريدز من ركنية أخرى حولها إكيتكي إلى ألكسيس ماك أليستر ليسددها في سقف المرمى عند الدقيقة 43.

في الشوط الثاني، قلص توماس سوتشيك الفارق لوست هام بعد خطأ دفاعي في الدقيقة 49.

لكن كودي جاكبو سجل الهدف الرابع في الدقيقة 70 وأعاد الفارق إلى ثلاثة أهداف بعد تمريرة من إكيتكي.

ثم قلص وست هام النتيجة مجددا عبر تاتي كاستيلانوس في لدقيقة 75 من المباراة.

وسجل ليفربول الهدف الخامس، بالخطأ من أكسل ديساسي مدافع وست هام بعد انطلاقة رائعة من فريمبونج عند الدقيقة 82.

