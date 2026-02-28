تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند

يقود النجم الدولي المصري عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليدز يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد بعد قليل ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب النرويجي إرلينج هالاند عن تشكيل سيتي الأساسي والاحتياطي لمباراة ليدز يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – مارك جيهي – ريان آيت نوري

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – نيكو أورايلي

الهجوم: أنطوان سيمينيو – عمر مرموش - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة خلف أرسنال المتصدر برصيد 61 نقطة.

فيما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

