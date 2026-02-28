تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند

السبت، 28 فبراير 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

يقود النجم الدولي المصري عمر مرموش تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليدز يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد بعد قليل ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب النرويجي إرلينج هالاند عن تشكيل سيتي الأساسي والاحتياطي لمباراة ليدز يونايتد.

أخبار متعلقة:
قرعة أبطال أوروبا - باريس أمام برشلونة أو تشيلسي ومرموش قد يصطدم بالملكي.. مواجهات نارية منتظرة تقرير: برشلونة يضع مرموش بديلا لصفقة ألفاريز تقييم مرموش أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية صلاح ومرموش يجيبان عن أفضل نادي وأشهر شخصية واللاعب الأعظم في مصر

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – مارك جيهي – ريان آيت نوري

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – نيكو أورايلي

الهجوم: أنطوان سيمينيو – عمر مرموش - ريان شرقي.

لا يتوفر وصف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة خلف أرسنال المتصدر برصيد 61 نقطة.

فيما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي ميرور: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد ماجواير ليسوا الأسوأ الآن.. ولفرهامبتون يصعق أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي ذا أثليتك: مانشستر يونايتد سيدفع 15.9 مليون جنيه إسترليني لـ أموريم مؤتمر روسينيور: سأقيم اللاعبين لتحديد المستمرين معنا منافس منتخب مصر - نوتنجهام فورست يأمل في استعاد كريس وود خلال شهرين
أخر الأخبار
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ساعة | الوطن العربي
كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
الأمين العام لـ الاتحاد الآسيوي: نناقش مصير المباريات.. وسنصدر بيانا للإعلان عن القرار 2 ساعة | آسيا
كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهى الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) فياريال.. توسيع الفارق في الصدارة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524271/تشكيل-مانشستر-سيتي-مرموش-يقود-الهجوم-أمام-ليدز-وغياب-هالاند