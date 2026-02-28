انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة

السبت، 28 فبراير 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

إيكيتيكي - محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد وست هام ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
ممثل ليفربول: نحن هنا للفوز بدوري الأبطال ولكن القرعة وضعتنا في الطريق الصعب تقرير: أرسنال يصارع ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم جوردون بعد شهر من الغياب.. ليفربول يستعيد فريمبونج تقرير: محمد صلاح سعيد بعقده مع ليفربول ومستعد للبقاء حتى 2027

نهاية المباراة

ق82 فريمبونج يسجل الهدف الخامس لليفربول

ق70 جاكبو يسجل الهدف الرابع لليفربول

الشوط الثاني

...............

نهاية الشوط الأول

ق43 ماك اليستر يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة إيكيتيكي

ق24 عرضية من سويوسلاي وضربة رأسية رائعة من فيريجيل فان دايك يسجل بها الهدف الثاني

ق19 تسديدة صاروخية من جرافينبيرخ وتصدي رائع من حارس وست هام

ق 5 جووول الأول: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من هوجو إيكيتيكي سكنت يمين المرمى.

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي ميرور: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد ماجواير ليسوا الأسوأ الآن.. ولفرهامبتون يصعق أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي ذا أثليتك: مانشستر يونايتد سيدفع 15.9 مليون جنيه إسترليني لـ أموريم مؤتمر روسينيور: سأقيم اللاعبين لتحديد المستمرين معنا منافس منتخب مصر - نوتنجهام فورست يأمل في استعاد كريس وود خلال شهرين
أخر الأخبار
بمشاركة صلاح.. ليفربول يقسو على وست هام بخماسية ويشعل صراع المركز الرابع 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ليدز.. وغياب هالاند 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب الأحداث الراهنة.. إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ساعة | الوطن العربي
كما كشف في الجول - محمود ناجي حكما لمباراة بيراميدز ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
الأمين العام لـ الاتحاد الآسيوي: نناقش مصير المباريات.. وسنصدر بيانا للإعلان عن القرار 2 ساعة | آسيا
كادينا سير: مبابي يغيب عن مباراة الذهاب أمام مانشستر سيتي في أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهى الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) فياريال.. توسيع الفارق في الصدارة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524264/انتهت-في-الدوري-الإنجليزي-ليفربول-5-2-وست-هام-هزيمة-ثقيلة