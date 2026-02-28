انتهت في الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. هزيمة ثقيلة
السبت، 28 فبراير 2026 - 16:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.
ويلعب ليفربول ضد وست هام ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي.
نهاية المباراة
ق82 فريمبونج يسجل الهدف الخامس لليفربول
ق70 جاكبو يسجل الهدف الرابع لليفربول
الشوط الثاني
...............
نهاية الشوط الأول
ق43 ماك اليستر يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة إيكيتيكي
ق24 عرضية من سويوسلاي وضربة رأسية رائعة من فيريجيل فان دايك يسجل بها الهدف الثاني
ق19 تسديدة صاروخية من جرافينبيرخ وتصدي رائع من حارس وست هام
ق 5 جووول الأول: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من هوجو إيكيتيكي سكنت يمين المرمى.
انطلاق المباراة
