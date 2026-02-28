مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (5)-(2) وست هام.. جوووول الخامس

السبت، 28 فبراير 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

إيكيتيكي - محمد صلاح - ليفربول ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد وست هام ضمن الجولة 28 من منافسات الدوري الإنجليزي.

لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق82 فريمبونج يسجل الهدف الخامس لليفربول

ق70 جاكبو يسجل الهدف الرابع لليفربول

الشوط الثاني

...............

نهاية الشوط الأول

ق43 ماك اليستر يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة إيكيتيكي

ق24 عرضية من سويوسلاي وضربة رأسية رائعة من فيريجيل فان دايك يسجل بها الهدف الثاني

ق19 تسديدة صاروخية من جرافينبيرخ وتصدي رائع من حارس وست هام

ق 5 جووول الأول: تسديدة من داخل منطقة الجزاء من هوجو إيكيتيكي سكنت يمين المرمى.

انطلاق المباراة

ليفربول وست هام محمد صلاح الدوري الإنجليزي
