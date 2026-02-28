تشكيل برشلونة - فيران توريس يقود الهجوم أمام فياريال.. ورافينيا أساسي
السبت، 28 فبراير 2026 - 16:24
كتب : FilGoal
عاد أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة للتشكيل الأساسي أمام فياريال بعدما غاب عن مباراة ليفانتي الماضية بالدوري الإسباني.
ويبحث برشلونة عن توسيع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني لأربع نقاط بشكل مؤقت قبل مواجهة ريال مدريد مع خيتافي الإثنين المقبل.
وأعلن هانز فليك عن تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: جوان جارسيا.
الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – باو كوبارسي – جولز كوندي.
الوسط: داني أولمو – مارك بيرنال – فيرمين لوبيز.
الهجوم: رافينيا دياز – فيران توريس – لامين يامال.
ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
