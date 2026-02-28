تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام.. وإيكيتيكي أساسي

يقود محمد صلاح التشكيل الأساسي لنادي ليفربول في مواجهة وست هام بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد وست هام بعد قليل ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وأعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة وست هام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ميلوس كيركز.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافنبرخ.

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي.

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، نفس رصيد تشيلسي الذي يسبقه في المركز الخامس.

ويسبقهما مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.