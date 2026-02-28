حكم إيفواري يقود مباراة أوتوهو ضد الزمالك

السبت، 28 فبراير 2026 - 14:28

كتب : FilGoal

الحكم كليمونت فرانكلين

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين حكما لمباراة أوتوهو والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع أوتوهو يوم 14 مارس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيعاون فرانكلين كل من أدو هيرمان وإيبا ميدراد، بينما يتواجد التوجولي أكيلسو جناما كحكم رابع.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران في رابع جولات دوري المحترفين الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو خبر في الجول - تحديد موعد مواجهتي الأهلي ضد الترجي والزمالك أمام أوتوهو باستاد القاهرة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مواجهة بيراميدز ضد الزمالك بتحكيم مصري.. وهذا الحكم الأقرب

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة، المغربي حمزة الفارق وتعاونه ماريا باكينا سناكيلا من موريشيوس.

كليمنت كان قد قاد مباراتين سابقتين لمنتخب مصر، الأولى في ودية ضد نيوزيلندا، انتهت بفوز الفراعة بهدف دون رد، بينما كانت الثانية في التعادل بدون أهداف مع أنجولا في كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ولم يسبق لصاحب الـ 38 عاما إدارة مباراة لأي طرف مصري على مستوى الأندية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 22 مارس المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت كايزر تشيفز والمصري وزيسكو.

بينما تأهل أوتوهو لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

وكان الزمالك قد وصل لربع النهائي خلال النسخة الماضية من البطولة ولكنه ودعها بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية أوتوهو
نرشح لكم
الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد
أخر الأخبار
رابطة الدوري الفرنسي تستجيب لطلب باريس قبل لقاء الحسم أمام تشيلسي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بي بي سي: تعديلات جديدة منتظرة في قوانين التحكيم لمنع إهدار الوقت 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة هاوسن لتدريبات ريال مدريد 50 دقيقة | الدوري الإسباني
تشافي يعلن دعمه لفيكتور فونت في انتخابات برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
حكم إيفواري يقود مباراة أوتوهو ضد الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
أسينسيو: لم أشعر بالوقت ورؤيتي كانت غير واضحة بعد إصابتي ضد بنفيكا ساعة | الدوري الإسباني
آس: ريال مدريد يخشى تكرار تجربة كاكا مع مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
ميرور: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد ماجواير 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 3 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/articles/524255/حكم-إيفواري-يقود-مباراة-أوتوهو-ضد-الزمالك