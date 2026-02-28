حكم إيفواري يقود مباراة أوتوهو ضد الزمالك

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعيين الإيفواري كليمنت فرانكلين حكما لمباراة أوتوهو والزمالك.

ويلتقي الزمالك مع أوتوهو يوم 14 مارس في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيعاون فرانكلين كل من أدو هيرمان وإيبا ميدراد، بينما يتواجد التوجولي أكيلسو جناما كحكم رابع.

ومن غرفة الفيديو يقود المباراة، المغربي حمزة الفارق وتعاونه ماريا باكينا سناكيلا من موريشيوس.

كليمنت كان قد قاد مباراتين سابقتين لمنتخب مصر، الأولى في ودية ضد نيوزيلندا، انتهت بفوز الفراعة بهدف دون رد، بينما كانت الثانية في التعادل بدون أهداف مع أنجولا في كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ولم يسبق لصاحب الـ 38 عاما إدارة مباراة لأي طرف مصري على مستوى الأندية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 22 مارس المقبل.

وكان الزمالك قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تصدر مجموعته التي ضمت كايزر تشيفز والمصري وزيسكو.

بينما تأهل أوتوهو لربع النهائي بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

وكان الزمالك قد وصل لربع النهائي خلال النسخة الماضية من البطولة ولكنه ودعها بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب إفريقي.