ميرور: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد ماجواير

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن اقتراب مانشستر يونايتد من تجديد عقد لاعبه هاري ماجواير.

وفقا لميرور فإن اللاعب رفض عدة عروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن النادي، أبرزهم كان من ميلان والدوري السعوديز

اللاعب قضى سنوات من انخفاض وارتفاع المستوى ولكن خلال الفترة الماضية أصبح يراه النادي كجزء مهم من الفريق.

ويرغب مانشستر يونايتد في تعديل راتب ماجواير في ظل احتمال رحيل لاعبين مؤثرين مثل كاسيميرو.

وينتهي عقد ماجواير مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني خلال الموسم المقبل.

ماجواير انضم لمانشستر يونايتد في 2019 قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية.

وخلال مسيرته مع الفريق شارك صاحب الـ 33 عاما في 262 مباراة، وسجل 17 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج ماجواير مع مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي الموسم الحالي لعب ماجواير 14 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل هدفين.