الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد

السبت، 28 فبراير 2026 - 01:26

كتب : محمد عبد العظيم

محمد معروف

يقود محمد معروف تحكيم مباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الذهاب يوم 15 مارس.

ويعاون محمد معروف كل من:

أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وأمين عمر.

ويتواجد في غرفة الفيديو كل من:

محمود عاشور وحسام عزب.

وجاءت نتيجة قرعة الكونفدرالية على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري

