الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد
السبت، 28 فبراير 2026 - 01:26
كتب : محمد عبد العظيم
يقود محمد معروف تحكيم مباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.
وتقام مباراة الذهاب يوم 15 مارس.
ويعاون محمد معروف كل من:
أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وأمين عمر.
ويتواجد في غرفة الفيديو كل من:
محمود عاشور وحسام عزب.
وجاءت نتيجة قرعة الكونفدرالية على النحو التالي:
يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري
أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري
أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي
المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - أرتان يدير لقاء بيراميدز ضد الجيش الملكي تحكيميا الثالثة للأحمر.. خبر في الجول – السنغالي عيسى سي يقود مباراة الأهلي أمام الترجي أبطال إفريقيا - تحديد موعد مواجهتي الأهلي أمام الترجي الكونفدرالية - تحديد موعد مواجهتي الزمالك ضد أوتوهو مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل أمم إفريقيا للسيدات لآجل غير مسمى كاف يعلن زيادة الجوائز المالية للفائزين دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للمرة الثالثة.. الاتحاد المغربي ينفي إقالة الركراكي وتعيين مدرب جديد الكشف عن حجج ومبررات الجيش الملكي بشأن أحداث مباراة الأهلي