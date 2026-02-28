الكونفدرالية – محمد معروف حكما لمباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد

يقود محمد معروف تحكيم مباراة أولمبيك أسفي أمام الوداد في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتقام مباراة الذهاب يوم 15 مارس.

ويعاون محمد معروف كل من:

أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال وأمين عمر.

ويتواجد في غرفة الفيديو كل من:

محمود عاشور وحسام عزب.

وجاءت نتيجة قرعة الكونفدرالية على النحو التالي:

يونيون مانياما الكونغولي × اتحاد العاصمة الجزائري

أوتوهو الكونغولي × الزمالك المصري

أولمبيك أسفي المغربي × الوداد المغربي

المصري البورسعيدي × شباب بلوزداد الجزائري