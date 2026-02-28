ليسوا الأسوأ الآن.. ولفرهامبتون يصعق أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

تفادى ولفرهامبتون رقما قياسيا سلبيا في الدوري الإنجليزي بفضل فوزه على أستون فيلا بنتيجة 2-0 في افتتاح الجولة 28.

سجل هدفا الذئاب كل من جواو جوميش ورودريجو جوميش.

وحقق الذئاب الفوز الثاني هذا الموسم في الدوري الإنجليزي من 28 مباراة، واستمر متذيلا للترتيب برصيد 13 نقطة.

وأصبح أستون فيلا ثاني فريق يقع فريسة تحت يد ولفرهامبتون بعد وست هام.

الفوز جعله يتفادى أسوأ سجل للنقاط لفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي وهو من نصيب ديربي كاونتي في موسم 2007-08 برصيد 11 نقطة.

وسجل جواو جوميش أول أهدافه هذا الموسم في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90+8 أضاف البديل رودريجو جوميش الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد مرتدة سريعة.

خسارة فيلا أوقفت رصيد الفريق عند 51 نقطة في المركز الثالث وأصبح مهددا بفقدانه إذا انتصر مانشستر يونايتد على كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.

وتعرض فيلا للخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، بالإضافة لأنه حقق 5 نقاط فقط من آخر 15 في الدوري الإنجليزي.

ولأول مرة يخسر أستون فيلا من فريق يتذيل الترتيب في الدوري الإنجليزي منذ أغسطس 2022.